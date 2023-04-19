Эльвира Набиуллина: «К такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Введенные в 2022 году западные санкции в отношении России оказались за пределами даже самого пессимистичного сценария, но экономика выдержала. Такое заявление сделала глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

— К такому безумному напору санкций подготовиться было невозможно, внешние условия для нас развивались за пределами даже самого пессимистичного сценария. Но сбалансированная и твердая политика предыдущих лет, опыт борьбы с кризисами, позволили нам реагировать эффективно, — передает ее слова ТАСС.

По словам Набиуллиной, компании и россияне «в очередной раз продемонстрировали способность быстро адаптироваться к новым обстоятельствам». Она добавила, что пройти через шквал санкций российской экономике помогли меры государственной поддержки.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

В конце марта премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что спад ВВП России оказался вполне умеренным, несмотря на прогнозы аналитиков прошлой весной, когда вероятное падение оценивалось двухзначными цифрами. По его словам, ряд международных организаций прогнозирует России позитивную динамику по итогам текущего года и выход на темпы роста валового внутреннего продукта выше развитых стран в 2024 году.



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Айрат Назипов