«Уже 20 лет всем этим занимаемся»: сотрудники МЧС провели блог-тур по защитным сооружениям Казани

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Сегодня МЧС Татарстана провело для журналистов и блогеров республики блог-тур по защитным сооружениям гражданской обороны Казани. В ходе экскурсии были осмотрены два объекта. Один из них является приспособленным углубленным помещением обычного жилого дома, а второй — настоящим укрытием на случай возможной угрозы со всеми необходимыми комплектующими. На мероприятии побывал и корреспондент «Реального времени».

Как пояснил заместитель министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики Радик Гисмятов, мероприятия по содержанию защитных сооружений и их подготовке к возможной угрозе проводятся ежегодно на протяжении 20 лет. Однако сейчас, на фоне проведения специальной военной операции на Украине, к данной работе появилось особое внимание, которое зачастую сопровождается фейками, направленными на запугивание граждан.

— Мы ничего не провоцируем и не говорим, что сейчас что-то будет. Уже 20 лет всем этим занимаемся. Просто вот так раньше не афишировали. У нас ведь если пожарная машина с мигалками приезжает, то все сразу думают, что что-то случилось, — подчеркнул он.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Журналистам рассказали и показали, чем на самом деле занимаются специалисты гражданской обороны. Также была продемонстрирована их высокая готовность к любым угрозам, будь то чрезвычайная ситуация природного или техногенного характера.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Гисмятов отметил, что на сегодняшний день в регионе существует около 600 сооружений гражданской обороны и тысячи заглубленных помещений, которые в случае угрозы могут быть приспособлены под укрытие. По его словам, за всеми объектами ведется пристальное наблюдение и они могут принять граждан в любой момент. Однако, как пояснил замминистра, все же большая часть укрытий в случае чего будет использоваться исключительно для нужд рабочих смен региональных предприятий, имеющих специальное задание. Что же касается населения, то оно будет эвакуироваться за пределы городов.

Подробности работы сотрудников МЧС и устройства защитных сооружений на территории Казани — в нашем следующем материале.

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Максим Кокунин