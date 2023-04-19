«Численность достигает 60—70 особей»: где в Татарстане можно встретить медведей и как себя вести

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Летом в Татарстан мигрируют 60—70 медведей

Раис Татарстана Рустам Минниханов утром взбудоражил своих подписчиков в telegram-канале. Он опубликовал видео с медведем.

— Вылетел посмотреть ход весенне-полевых работ в республике — по дороге встретил медведя, — написал татарстанский лидер.

Как стало известно «Реальному времени», бурого медведя раис встретил в Кзыл-Юлдузском лесничестве Рыбно-Слободского района Татарстана. Впрочем, встретить такого хищника можно еще на территории Агрызского, Зеленодольского, Мамадышского и Сабинского районов.

— Мигрируют они из лесов Кировской области и Марий Эл. Во время летней миграции их численность достигает 60—70 особей, — рассказали нам в пресс-службе Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам.

На сегодняшний день, по подсчетам специалистов, в республике насчитывается 25 особей. В ведомстве напомнили, что бурый медведь занесен в Красную книгу Татарстана. Охота на него строго запрещена. Нарушителю грозит уголовное наказание.

Как вести себя при встрече с медведем?

Как напомнили специалисты, медведи очень любят мед, а потому они часто наведываются на пасеки. Чтобы не столкнуться с косолапым лицом к лицу, специалисты рекомендуют выполнять несколько правил.

Во-первых, при встрече с хищниками необходимо сохранять спокойствие и постараться не паниковать. Очень важно не смотреть медведю в глаза, поскольку он воспринимает это как агрессию. При этом следует медленно покинуть место встречи с хищником.

Фото: commons.wikimedia.org

Во-вторых, ни в коем случае нельзя поворачиваться спиной к зверю или убегать. В случае если животное попытается приблизиться, его необходимо отогнать резкими звуками.

Чтобы не спровоцировать встречу с хищником, эксперты настоятельно просят не оставлять остатки пищи вблизи временного жилища. Это касается палаток и охотничьей избушки. Лучше всего размещать лагеря на открытых местах, с хорошим обзором территории.

Серьезная опасность грозит и тем, кто пытается приблизиться к медвежатам. Все попытки их накормить или подманить могут привести к трагичным последствиям, так как рядом с ними может находиться их мать.

Фото: pxhere.com

Также в Госкомитете напоминают, что в случае обнаружения дикого животного татарстанцы могут обратиться по телефону: 8(843) 211-70-78.

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Айрат Назипов