Раис Татарстана назвал заказчиков самолетов Ту-214

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал о наращивании объема выпуска самолетов Ту-214, которые производят на Казанском авиационном заводе. Его слова приводит «Интерфакс».

— Запущен процесс расширения производства с учетом планируемых объемов. Это, в том числе, обновление станочного парка, приобретение нового высокопроизводительного оборудования, изготовление и монтаж дублеров стапельно-сборочной оснастки, увеличение пропускной способности линии окончательной сборки, дооснащение летно-испытательной станции. Идет набор инженерно-технических специалистов и основных производственных рабочих, — сказал татарстанский лидер.

По словам Минниханова, в будущем планируется выйти на производство 10 самолетов в год с возможностью дальнейшего увеличения выпуска до 20 самолетов. В производство будут запущены параллельно несколько партий самолетов для обеспечения потребностей как государственных, так и коммерческих заказчиков.

Фото: tatarstan.ru

— Сейчас формируется пул заказчиков. В частности, татарстанский авиаперевозчик «ЮВТ Аэро» планирует приобрести четыре машины. Также заключен договор на поставку 11 самолетов Ту-214 «Аэрофлоту» в соответствии с паспортом инвестпроекта, утвержденного распоряжением правительства. Заказчиком воздушных судов выступает лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис», — добавил он.

Напомним, в декабре вице-премьер — глава Минпромторга России Денис Мантуров заявил, что первый самолет Ту-214 с российским двигателем ПС-90А планируют поставить в 2023 году. По его словам, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) продолжит выполнять обязательства перед спецзаказчиками и государственными структурами. Также к ним добавятся коммерческие поставки.

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Айрат Назипов