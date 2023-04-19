В России появится система оценки рисков роста цен на стройматериалы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минстрой России разрабатывает систему оценки рисков подорожания строительных материалов. Работа ведется совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития и ФАС страны, а также с корпорацией «Росатом».



Разрабатываемая система должна позволить отслеживание тенденции увеличения стоимости на стройматериалы уже в этом году, заявил замглавы Минстроя России Сергей Музыченко. В ней будут две зоны-критерия: желтая, указывающая, что цены находятся в пределах инфляционных ожиданий, и красная, сообщает «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, стремительный рост цен на стройматериалы в России наблюдался в прошлом году. Как объяснял в апреле 2023 года президенту страны Владимиру Путину глава ФАС Максим Шаскольский, это было вызвано не только рыночными условиями, но и определенными действиями хозяйствующих субъектов. По данным фактам служба возбудила дела в отношении металлургов и производителей материалов из древесины, газобетона и стекла.



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Татьяна Демина