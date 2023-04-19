ФСБ предотвратила диверсию украинских спецслужб на объекте энергосистемы Крыма

Фото: Национальный антитеррористический комитет (архив)

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию в Керчи на объекте энергосистемы Крыма. Об этом пишет RT со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

— В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения, — уточняется в публикации.

В ФСБ добавили, что дома у задержанного изъяли самодельное взрывное устройство. Также обнаружена переписка со спецслужбами Украины, которые координировали его деятельность.

Фото: Национальный антитеррористический комитет (архив)

Сейчас задержанный арестован. Его подозревают по ч. 1 ст. 281 УК РФ («Приготовление к диверсии») и по ч. 1 ст. 221.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств»).

В конце года сотрудники ФСБ уничтожили в Кабардино-Балкарии двух боевиков, готовивших теракт в Чегеме по заданию спецслужб Украины. По данным ведомства, после совершения преступления боевики планировали выехать на Украину для участия в боевых действиях против Вооруженных сил России.

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Айрат Назипов