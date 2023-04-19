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Татарстанский Сабантуй в этом году пройдет в конце июня

11:30, 19.04.2023 8
Татарстанский Сабантуй в этом году пройдет в конце июня
Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о проведении в республике татарского народного праздника «Сабантуй». Он запланирован традиционно на первый месяц лета.

Так, в селах и районных центрах Татарстана, в том числе в городах республиканского значения, Сабантуй отпразднуют 10—11 июня. В Набережных Челнах он запланирован на 17 июня, а в Казани — на 24 июня.

Кабмину Татарстана и органам местной власти Рустам Минниханов поручил обеспечить организацию проведения праздничных мероприятий в указанные сроки. Общественным организациям и объединениям предложено принять активное участие в подготовке к Сабантую и его праздновании.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в прошлом году в селах и районных центрах Татарстана Сабантуй проходил 11—13 июня, в Набережных Челнах — 18 июня. В Казани его праздновали 19 июня. Площадки мероприятия посетили 110 тысяч жителей и гостей столицы республики.

В этом году в Татарстане по поручению Рустама Минниханова переосмыслят концепцию организации Сабантуя как на территории республики, так и за ее пределами. «Флагом» хотят сделать «именно сохранение, возрождение аутентичности, подлинности наших национальных традиций», объясняла министр культуры региона Ирада Аюпова.

По данным на 21 февраля, на 2023 год было запланировано 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 странах мира. Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 мая в Астраханской области. Федеральный Сабантуй должен состояться 1 июля в Кемеровской области. Первый Приволжский Сабантуй пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля.

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Татьяна Демина
ОбществоВластьКультура Татарстан

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комментарии 8

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    Будем гулять!)
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  • Анонимно 19 апр
    этот чудеснейший языческий праздник со временем переродится в радужный,пивной или другой современный мегафестиваль.
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    Анонимно 19 апр
    Почему так пессимистично о древнем булгарском празднике? А поэт надеялся на лучшее.
    Габдулла Тукай:
    Доказательства представим, что достойны жизни мы,
    Чтобы спорить перестали с нами чуждые умы.
    Пусть увидят, что на свете ещё булгары живут,
    Пусть увидят наше счастье, сами к счастью повернут.
    Перевод В. С. Думаевой-Валиевой
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  • Анонимно 19 апр
    А в Париже Сабантуй будет?
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    Анонимно 19 апр
    а что, там тоже проводят? сейчас погуглила - действительно, был опыт в мае 2017 прямо у подножия эйфелевой башни
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    Анонимно 19 апр
    смешная шутка)
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  • Анонимно 19 апр
    каждый год в конце июня
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  • Анонимно 19 апр
    "Вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков отправил всем губернаторам запросы с призывом сделать 2, 3, 4 и 5 мая в этом году нерабочими в их регионах. Тогда майские праздники продлятся с 1 по 9 мая", - рассказали в пресс-службе.
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