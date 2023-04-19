Татарстанский Сабантуй в этом году пройдет в конце июня

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о проведении в республике татарского народного праздника «Сабантуй». Он запланирован традиционно на первый месяц лета.

Так, в селах и районных центрах Татарстана, в том числе в городах республиканского значения, Сабантуй отпразднуют 10—11 июня. В Набережных Челнах он запланирован на 17 июня, а в Казани — на 24 июня.

Кабмину Татарстана и органам местной власти Рустам Минниханов поручил обеспечить организацию проведения праздничных мероприятий в указанные сроки. Общественным организациям и объединениям предложено принять активное участие в подготовке к Сабантую и его праздновании.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, в прошлом году в селах и районных центрах Татарстана Сабантуй проходил 11—13 июня, в Набережных Челнах — 18 июня. В Казани его праздновали 19 июня. Площадки мероприятия посетили 110 тысяч жителей и гостей столицы республики.



В этом году в Татарстане по поручению Рустама Минниханова переосмыслят концепцию организации Сабантуя как на территории республики, так и за ее пределами. «Флагом» хотят сделать «именно сохранение, возрождение аутентичности, подлинности наших национальных традиций», объясняла министр культуры региона Ирада Аюпова.



По данным на 21 февраля, на 2023 год было запланировано 388 Сабантуев в 59 регионах России и 37 странах мира. Всероссийский сельский Сабантуй пройдет 27 мая в Астраханской области. Федеральный Сабантуй должен состояться 1 июля в Кемеровской области. Первый Приволжский Сабантуй пройдет в Нижнем Новгороде 8 июля.



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Татьяна Демина