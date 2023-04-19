В МИД Молдавии вызовут посла России из-за ситуации с Рустамом Миннихановым

В МИД Молдавии будет вызван посол России Олег Васнецов из-за ситуации с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Об этом пишет RT.

Кроме того, премьер-министр Молдавии Дорин Речан призвал ограничить перемещение двух сотрудников российского посольства после инцидента с отказом во въезде в страну Рустаму Минниханову. Отмечается, что сотрудников посольства лишат специальных пропусков в аэропорт Кишинева за «ненадлежащее поведение» во время приземления самолета с российской делегацией

— В понедельник четверо граждан России, некоторые из них, утверждая, что они религиозны, пытались приехать сюда, в Кишинев, чтобы вмешаться в выборы. Хочу поблагодарить пограничную полицию, а также МВД и МИД, — цитирует его ТАСС.



Фото: realnoevremya.ru (архив)

В автономном территориальном образовании на юге Молдавии — Гагаузии — в понедельник состоялся международный конгресс народной дипломатии «Дружба народов». В числе прочих в форуме должны были принять участие Рустам Минниханов и директор крупнейшего промышленного и инвестиционного холдинга Татарстана «Ак Барс» Иван Егоров. Их не пустили в Молдавию, объявив, по словам Минниханова, нежелательными персонами.

Депутат Госдумы от Татарстана Олег Морозов раскритиковал такое решение властей Молдавии. Он отметил, что нужно «применить здесь показательную экономическую порку». Морозов напомнил, что Молдавия не является членом НАТО и Евросоюза.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала отказ Молдавии во въезде раису Татарстана Рустаму Минниханову очередным недружественным шагом. Она призвала Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией.



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Айрат Назипов