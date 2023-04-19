Реконструкция очистных сооружений Казани завершена наполовину

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На реконструкцию биологических очистных сооружений канализации Казани из республиканского бюджета могут выделить дополнительные 993 миллиона рублей. Тендер на соответствующую сумму опубликовал заказчик работ — ГКУ «Главинвестстрой». Ответственным за разработку проекта является МУП «Водоканал». Что касается второго, то в начале этого месяца предприятие искало подрядчика, который мог бы откорректировать рабочую документацию. При этом стоит отметить, что данный проект реализуется с 2021 года и в настоящее время выполнена половина работ. Как долго еще будут обновлять БОСК и что должно измениться в жизни города — в материале «Реального времени».



Работы закончат в следующем году

Реконструкция БОСК проводится по федеральному проекту «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология» и региональной программе по строительству и реконструкции очистных сооружений. Работы ведутся в Приволжском районе Казани по улице Магистральной — в 670 метрах восточнее Куйбышевского водохранилища. Всего они подразумевают три этапа, последний из которых должен быть завершен не позднее 30 ноября 2024 года:

Первый — реконструкция здания решеток, песколовки второй очереди, первичных и вторичных отстойников, аэротенков, воздуходувной станции, а также строительство здания обезвоживания песка, иловой насосной станции, административно-бытового корпуса, трансформаторной подстанции и другое.

Второй — реконструкция первичных и вторичных отстойников и благоустройство территории.

— реконструкция первичных и вторичных отстойников и благоустройство территории. Третий — реконструкция каналов очищенных и доочищенных стоков, а также строительство комплекса доочистки наружных сетей.

Отметим, что на существующие в Казани БОСК каждый день поступает 450 тысяч кубометров сточных вод. Там они очищаются и возвращаются в Волгу. После реконструкции они смогут принимать и проводить очистку 650 тысяч кубометров канализационных вод.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«Реальное время» обратилось в МУП «Водоканал» за тем, чтобы на предприятии прокомментировали ход работ на объекте, однако там лишь ответили, что все очистные сооружения работают в штатном режиме и другой информации они предоставить не могут. В это же время в пресс-службе мэрии Казани рассказали, что работы по-прежнему ведутся поэтапно и без остановок:

— На сегодняшний день выполнены работы по реконструкции более 20 объектов комплекса, смонтировано новое технологическое энергоэффективное оборудование. Работы идут по графику и выполнены на 56%, их завершение запланировано в 2024 году — в эксплуатацию введут современные высокотехнологичные очистные сооружения, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе мэрии.

«Водоканал» корректирует проект реконструкции БОСК

В начале этого месяца сообщалось, что казанское МУП «Водоканал» направит 11,3 миллиона рублей на корректировку проекта и рабочей документации по реконструкции БОСК. Предполагалось, что исполнитель внесет более 70 изменений в архитектурные, конструктивные и объемно-планировочные решения.

Согласно нынешнему проекту, до декабря следующего года подрядчику предстоит завершить работы по обновлению восьми первичных и вторичных отстойников, а также шести аэротенков (резервуаров, в которых происходит биохимическая очистка сточной воды, смешанной с активным илом, — прим. ред.). Также исполнитель должен приобрести необходимое технологическое и инженерное оборудование, а затем установить его в здании песколовки и насосной станции.

Что касается отстойников и аэротенков, то в них будет произведен демонтаж и устройство новых железобетонных перегородок, а также всех металлических конструкций и сливных лотков. Также стоит отметить, что вместе с заменой оборудования у всех реконструируемых зданий обновят фасады и проведут внутренний ремонт.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Всего на реализацию проекта предусмотрено 6,3 млрд рублей

В июне 2021 года в мэрии Казани рассказывали, что на реконструкцию биологических очистных сооружений канализации города из республиканского и федерального бюджетов будет направлено 6,3 миллиарда рублей. По их данным, программа модернизации БОСК в целом включает в себя строительство 33 новых и реконструкцию 22 существующих объектов.



При этом в апреле того же года ГИСУ Татарстана уже заключало контракт на 803,7 миллиона рублей с единственным участником торгов — московским ООО «ВТС». Эта компания в Татарстане уже строила очистные для Адмиралтейского пруда и «Царево Village», канализацию для «Салават купере» и реконструировала ливневки на Большом Казанском кольце.

В ноябре все того же 2021-го «Главинвестстрой» объявлял еще один тендер на реконструкцию БОСК еще за 487 миллионов рублей. Эти средства были потрачены на обновление все тех же первичных и вторичных отстойников, а также ремонт аэротенков.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Обновление БОСК может привести к росту тарифов на водоотведение

Реконструкция БОСК производится для того, чтобы сократить долю загрязненных сточных вод, отводимых в Волгу, в три раза. Однако у этого проекта есть и отрицательная сторона, а именно то, что с обновлением системы в Казани может произойти рост тарифов на водоотведение.

В 2021 году замминистра строительства и ЖКХ Татарстана Владимир Кудряшев заявил, что Госкомитет по тарифам, оценив обоснованность стоимости эксплуатации БОСК, пришел к выводу, что расходы на их содержание могут привести к трехкратному росту тарифов на услуги водоотведения с учетом амортизации.

По его словам, к росту тарифов подталкивает необходимость подключения сельских потребителей к централизованной системе канализации. Однако, согласно федеральному законодательству, передача объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной собственности, возможна только по договорам аренды или концессионному соглашению.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

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Максим Кокунин