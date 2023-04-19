Рассылку электронных повесток могут протестировать в весенний призыв с дублированием традиционным способом

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В России рассылку электронных повесток военнообязанным гражданам могут протестировать в весенний призыв, но в таком случае их должны будут продублировать традиционным способом вручения. Такое разъяснение дал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Фото: duma.gov.ru (Андрей Картаполов)

О том, что тестовая рассылка повесток через портал «Госуслуги» начнется уже во время весеннего призыва, 17 апреля рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев. При этом он уточнил, что «порядок направления граждан на военную службы остался тот же самый».



Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных 14 апреля. Согласно документу, их военнообязанным будут направлять в письменной форме с дублированием в электронном формате. Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения в личном кабинете гражданина на «соответствующем информационном ресурсе, в информационной системе».



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Татьяна Демина