Главам российских регионов предложили сделать 2—5 мая выходными

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В России продолжают поступать предложения о продлении майских праздников. Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил главам регионов обращение с призывом сделать дни со 2 по 5 мая включительно выходными.

В случае одобрения властями предложения депутата майские праздники в России продлятся с 1 по 9 мая, пишет «РИА Новости». Пока же нерабочими выходными в следующем месяце в стране запланированы 1 мая, а также период с 6 по 9 мая.

Напомним, «Новые люди» в этом месяце уже разработали законопроект о непрерывных выходных с 1 по 9 мая. Увеличить отдых в начале последнего месяца весны они предложили за счет сокращения новогодних каникул.

Фото: duma.gov.ru (Владислав Даванков)

Как заявлял в начале апреля Владислав Даванков, «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами». Он уверен, что все важные дела россияне успеют сделать до и после отдыха.

Перенести часть новогодних выходных на май в России предлагают не в первый раз. В январе 2023 года с такой инициативой к премьер-министру страны Михаилу Мишустину обратился лидер партийной фракции «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов. Он объяснил свою позицию тем, что новогодние праздники — продолжительный период нерабочих дней, а это «замораживает» работу образовательных учреждений, а коммунальные и правоохранительные службы действуют в режиме дежурства.



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Татьяна Демина