Рустам Минниханов: «Татар стало больше в Татарстане, но меньше в других регионах»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Раис Татарстана Рустам Минниханов отреагировал на результаты Всероссийской переписи населения. Согласно ей, численность татар снизилась почти на 600 тысяч человек.

— Татар стало больше в Татарстане. Но их стало меньше в других регионах. С чем это связано? Качественную оценку могут дать только ученые и профильные специалисты. Такой анализ, насколько мне известно, проводится, — цитирует его «Интерфакс».

Он отметил, что власти Татарстана «должны сделать все, чтобы те, кто отметил себя татарами, могли и дальше сохранять свои идентичность, язык, культуру и передавать их следующим поколениям».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно результатам переписи 2020 года, татар за 10 лет стало меньше почти на 597 тысяч человек. Их в стране насчитали 4 713 669. Подробности можно прочитать в объемном материале «Реального времени».



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Айрат Назипов