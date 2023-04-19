Роскомнадзор утвердил критерии ЛГБТ-пропаганды

Роскомнадзор утвердил приказ о критериях ЛГБТ-пропаганды. Документ вступит в силу 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года. Информация опубликована на официальном интернет-портале правовой информации.

Сайты будут включать в единый реестр запрещенных порталов, если они будут публиковать материалы, которые направлены на возбуждение сексуального влечения к несовершеннолетним, рассказывать о способах совершения самоубийства, формировать позитивную оценку лиц, которые состоят в ЛГБТ-отношениях.

Под блокировку попадут и сайты, где будут оправдывать отказ от традиционных отношений в пользу ЛГБТ, и ресурсы, на которых размещают информацию, направленную на формирование положительного образа к смене пола человека.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В начале месяца Вахитовский районный суд Казани решил депортировать студента из Китая за пропаганду ЛГБТ. Согласно материалам, гражданин КНР вел блог на тему нетрадиционных сексуальных отношений, в котором рассказывал о своих взаимоотношениях с уроженцем Грузии. Всего китайский студент разместил 19 видеороликов, в которых демонстрировались их отношения.

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Айрат Назипов