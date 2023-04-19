Власти Китая обвинили США во лжи из-за обвинений в якобы поставках дронов России

Министерство коммерции Китайской Народной Республики обвинило США в дезинформации после обвинений в поставках китайских беспилотников России.

— США продолжают поставлять оружие Украине, при этом они не только не задумываются о своих действиях, но и вместе с некоторыми западными странами без всякого на то основания распространяют ложную информацию об экспорте китайских дронов, очерняют китайские компании. Китай выступает категорически против этого, — передает слова ведомства «РИА Новости».

В министерстве отметили, что в Китае действуют строгие правила относительно экспорта дронов, согласно которым экспортируемым беспилотникам нужно пройти проверку, что они будут использоваться в мирных целях.

Фото: commons.wikimedia.org

В начале января США ввели санкции в отношении шести иранцев, якобы связанных с поставками беспилотников в Россию. Рестрикции были введены в отношении шести представителей руководства и членов совета директоров Qods Aviation Industries. Эта компания разрабатывает и производит беспилотники.

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Айрат Назипов