В России анонсировали трехступенчатую систему образования

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России введут трехступенчатую систему образования: базовая, специализированная и аспирантура. Об этом на расширенном заседании Российского союза ректоров в Московском государственном университете сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

Он отметил, что базовый или основной уровень со сроком обучения от четырех до шести лет будет соответствовать бакалавриату или специалитету. Второй ступенью станет специализированное образование (один — два года). Сюда войдут магистратура, ординатура и ассистентура-стажировка. Третья ступень — это аспирантура или адъюнктура.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Главной задачей базовой ступени является обеспечение междисциплинарного, практико-ориентированного подхода к подготовке кадров. Точные сроки обучения на этом этапе образования установятся в соответствии с потребностями рынка труда. Специализированный уровень предназначен для углубленной подготовки тех, кто прошел первую ступень.

Что касается аспирантуры, ее выведут в отдельный уровень. На нем будут формироваться научные и научно-практические кадры. Для поступления в аспирантуру необходимо окончить базовую ступень сроком не менее пяти лет или получить специализированное образование.

Напомним, Владимир Путин, оглашая 21 февраля послание Федеральному собранию, предложил вернуться к базовой системе подготовки специалистов в вузах, синтезировав лучшее из опыта СССР и последних десятилетий. При этом он обратил внимание, что переход необходимо сделать плавным. Также он призвал перейти к традиционной модели подготовки специалистов сроком пять-шесть лет.

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Елизавета Пуншева