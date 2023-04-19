Atrium European Real Estate закрыла сделку по продаже казанского ТЦ Park House
Инвестфонд Atrium European Real Estate (AERE) продал свои активы в России — семь торговых центров Park House — краснодарскому девелоперу «Рамо-М». Об этом пишут «Ведомости».
Как рассказал представитель «Ромекс Group», приобретено семь торгово-развлекательных центров Park House общей площадью 420 000 квадратных метров в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти.
Первый заместитель гендиректора «Ромекс-Кубань» Константин Томенко пояснил, что сделка является «бессрочной», права собственности по ней переходят окончательно.
Park House был построен в Казани в 2007 году. Сейчас в ТРК расположены магазины известных брендов, фуд-корт, кинотеатр и гипермаркет.
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