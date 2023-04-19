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Atrium European Real Estate закрыла сделку по продаже казанского ТЦ Park House

13:32, 19.04.2023
Atrium European Real Estate закрыла сделку по продаже казанского ТЦ Park House
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин

Инвестфонд Atrium European Real Estate (AERE) продал свои активы в России — семь торговых центров Park House — краснодарскому девелоперу «Рамо-М». Об этом пишут «Ведомости».

Как рассказал представитель «Ромекс Group», приобретено семь торгово-развлекательных центров Park House общей площадью 420 000 квадратных метров в Казани, Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Волгограде и Тольятти.

Первый заместитель гендиректора «Ромекс-Кубань» Константин Томенко пояснил, что сделка является «бессрочной», права собственности по ней переходят окончательно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Park House был построен в Казани в 2007 году. Сейчас в ТРК расположены магазины известных брендов, фуд-корт, кинотеатр и гипермаркет.

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Айрат Назипов
Бизнес Татарстан

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