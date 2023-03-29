Итоги дня: Медведев в Казани, Галявиеву требуют дать пожизненный срок, социальная политика Путина
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за среду, 29 марта:
- В Казань прибыл зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. На Казанском пороховом заводе с его участием рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил страны порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения.С губернаторами регионов, ПФО он обсудил вопросы набора на военную службу по контракту. Стоит отметить, что с самого утра к приезду Дмитрия Медведева в городе шли активные приготовления.
- В Верховном суде Татарстана стартовали прения по уголовному делу 21-летнего Ильназа Галявиева, напавшего в мае 2021 года на казанскую гимназию №175. Прокурор республики Илдус Нафиков заявил, что обвиняемый «бросил вызов Богу и всему человечеству», и запросил для него максимальный — пожизненный — срок за убийство двух учителей и семи учеников. Подробности — в материале «Реального времени».
- Столица Татарстана ожидает приход нового формата коммерческой недвижимости. Летом в городе стартуют продажи лотов в первом сервисном апарт-отеле. Вместе с этим в республике сложился острый дефицит складской и офисной недвижимости высокого класса — спортзал и кофе-пойнты для сотрудников теперь нужны не только в офисах для IT-шников, но и на заводах для людей рабочих специальностей. Об этом и о многом другом говорили на деловом бранче «Реального времени», посвященном трендам и актуальной ситуации на рынке коммерческой недвижимости в регионе.
- Президент России Владимир Путин заявил, что темпы роста зарплаты граждан увеличиваются, но пока скромными темпами. Отечественная экономика, по его словам, на сегодняшний день демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний.
- Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что с 2017 по 2022 год 3,6 млн россиян, благодаря активным мерам поддержки, вышли из бедности. Сейчас правительство отрабатывает с регионами вопросы разреза бедности. Для каждого субъекта разработаны и утверждены целевые значения бедности до 2030 года
- Министр финансов России Антон Силуанов заявил о снижении интереса граждан к финансовым вложениям. Повышенный интерес к ним наблюдался в 2021 году — количество частных инвесторов достигало 20 миллионов.
- Родственники Ирека Миннахметова вновь разделили унаследованный после его смерти бизнес. Изменения коснулись сразу нескольких компаний, таких как «Корд Оптика», «Казанские аптеки» и еще десятка фирм. Из капитала каждой из них вышли супруга и дети покойного предпринимателя, так что теперь этим бизнесом владеют лишь его родители. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Правительство Казахстана после избрания нижней палаты парламента республики ушло в отставку. Это связано с новой Конституцией страны.
- Глава Росмолодежи Ксения Разуваева сообщила, что Татарстан стал лидером по эффективности реализации молодежной политики в 2022 году в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек. На втором месте Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область.
- Депутаты Городского Совета Набережных Челнов приняли решение выделить 300 млн рублей на покупку автобусов большой вместимости. Город заявился в федеральную программу, чтобы получить в текущем году 50 автобусов, еще столько же в 2024 году.
- В Казани из-за ранней весны в скором времени стартует сезон проката электросамокатов. В этом году их число на улицах города увеличится в сотни раз. Во многих российских городах прокат уже начался — в том числе в Калининграде, Волгограде, Саратове, Великом Новгороде и так далее. А вот в Санкт-Петербурге накануне прервали сезон кикшеринга — из-за выпавшего снега. Подробнее — в материале «Реального времени».
- К 2025 году Россия может отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз Казахстаном, Киргизией и Арменией. С Белоруссией режим без роуминга уже номинально действует. Однако для того, чтобы это было возможно, операторы после проведения аналитики должны принять меры, чтобы пресечь мошенничество на своих сетях.
- В России создадут реестр недобросовестных блогеров, работать с которыми не рекомендуется. Оставить жалобы в нем можно будет не только на блогеров, но и на клиентов, агентства, продюсерские центры. По словам экспертов, это поможет заставить блогеров работать в рамках закона и не рекламировать запрещенную информацию.
- Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности — ТЭФ-2023 пройдет в столице республики с 5 по 7 апреля. Участие в нем примут представители 22 регионов России. Подробнее — в материале «Реального времени».
- С 1 апреля 2023 года в России начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Эта продукция сейчас, как правило, маркируется просто стикерами. Уточняется, что необходимость введения такой меры обусловлена высокой долей нелегального оборота пива.
- Сегодня могло бы исполниться 87 лет кинорежиссеру Станиславу Говорухину. К этой дате на фасаде дома №4/5 по улице Кремлевской — Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета — появилась мемориальная доска, посвященная народному артисту России. Детали — в фоторепортаже «Реального времени».
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- По данным Центробанка, внешний долг России сократился по итогам прошлого года на 21,1%. Таким образом он составил $380,5 млрд, что стало минимальным значением с первого квартала 2007 года. Отмечается, что одновременно в денежном выражении сокращение составило $101,8 млрд, что стало наибольшим падением с 2014 года.
- По предварительным данным, за последние 5 лет реальные зарплаты в России увеличились на 22,1%. Рост ожидается и в дальнейшем. Этому, как объяснила вице-премьер Татьяна Голикова, поспособствуют меры, запланированные к реализации в 2023 году.
- Совет улемов ДУМ России запретил мусульманам страны сделки на короткие позиции и маржинальную торговлю. Среди ограничений также присутствует запрет на проведение сделок с акциями компаний, целью которых является осуществление запрещенной шариатом деятельности (производство алкоголя, свиноводство).
- АвтоВАЗ планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во II квартале 2023 года. Предприятие готовится к старту производства совместно с партнерами из дружественных стран. Уточняется, что автопроизводитель планирует выпускать несколько новых моделей в востребованных сегментах C и D.
Ключевые события 399-го дня специальной военной операции на Украине:
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что консолидация общества вокруг Владимира Путина стала «беспрецедентной». По его словам, в Кремле видят доминирующую уверенность в обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты. При этом достижение целей политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно, подчеркнул Песков.
- Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что народ страны и мировое сообщество начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией в случае поражения ВСУ в Артемовске. Он отметил, что любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух всех украинских войск.
- Глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что в предстоящем контрнаступлении ВСУ будет действовать сразу в нескольких направлениях. Он также отметил, что прибывшие танки Leopard будут в нем задействованы. Остаестя только выбрать подходящий момент, добавил министр.
- Как сообщило Минобороны России, на Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии Западной группировки войск поражена живая сила и техника ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка, Ольшана и Кисловка, Новоселовское и Артемовка. Уничтожено более 35 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также противотанковая пушка МТ-12.
- На Красно-Лиманском направлении ударами штурмовой, армейской авиации, тяжелых огнеметных систем и огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва и Григоровка. За сутки на данном направлении уничтожено до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также самоходная гаубица «Акация».
- На Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения и активных действий подразделений «Южной» группировки войск в течение прошедших суток уничтожено до 310 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, четыре автомобиля и две гаубицы «Мста-Б».
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Пречистовка и Угледар. Общие потери украинских войск за сутки составили более 50 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля и гаубица Д-20.
- На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика» и артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией Вооруженных сил нанесено поражение 87 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 118 районах.
- Всего с начала спецоперации уничтожены: 404 самолета, 226 вертолетов, 3 620 беспилотных летательных аппаратов, 414 зенитных ракетных комплексов, 8 456 танков и других боевых бронированных машин, 1 074 боевые машины реактивных систем залпового огня, 4 456 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9 177 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Максим КокунинОбществоВластьБизнесЭкономика Татарстан
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