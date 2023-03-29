«Эпоха в жизни нашего государства»: в Казани увековечили память Станислава Говорухина
Кинорежиссеру Станиславу Говорухину сегодня исполнилось бы 87 лет. К этой дате на фасаде дома №4/5 по ул. Кремлевской — Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета — появилась мемориальная доска, посвященная народному артисту России. «В этом здании в 1953—1958 гг. на геологическом факультете КГУ учился выдающийся кинорежиссер, народный артист России Станислав Сергеевич Говорухин», — гласит надпись на табличке.
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