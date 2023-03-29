Электросамокаты начнут появляться на улицах Казани в начале апреля

Фото: realnoevremya.ru/ Ринат Назметдинов (архив)

В Казань раньше срока пришла настоящая весна — так, 24—26 марта среднесуточные температуры воздуха на 8—12 градусов превысили норму, поднявшись до показателей, характерных для конца апреля. В связи с этим на улицу высыпали в большом количестве велосипедисты и другие любители так называемых средств индивидуальной мобильности. В их число входят и электросамокаты, сезон проката которых стартует на днях. Подробнее — в материале «Реального времени».

В Казань завезут минимум 2,5 тысячи электросамокатов

Во многих российских городах прокат уже начался — в том числе в Калининграде, Волгограде, Саратове, Великом Новгороде и так далее. А вот в Санкт-Петербурге накануне прервали сезон кикшеринга — из-за выпавшего снега. Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе сервиса шеринга «Юрент», сейчас вовсю идет подготовка к открытию нового сезона в Казани:

— Самокаты «Юрент» должны появиться на улицах города уже в начале апреля. Сначала они начнут появляться в местах, где в прошлом году на них был зафиксирован наибольший спрос среди пользователей сервиса «Юрент», а затем и по всему городу.

Фото: t.me/urent_russia

Сервис в этом году выведет на улицы столицы Татарстана более 2 500 новых электросамокатов — на 400 больше, чем два года назад. Речь о самокатах Ninebot Max Plus, розничная цена которых начинается от 75 тысяч рублей.

Что касается сервиса Whoosh, то открытие проката с их стороны ожидается в ближайшее время, но конкретики пока нет. В феврале пресс-секретарь кикшеринга Денис Балакирев говорил, что сигналом к возвращению на улицы города станет наступление настоящей весны — отсутствие снега и плюсовая температура. Ожидается, что число желтых электросамокатов увеличится на 40%, до 2,8 тысячи. В планах Whoosh и увеличение зоны для поездок на электросамокатах. Распространить ее хотят на новые и отдаленные от центра районы Казани, а также микрорайоны с массовой застройкой, особо нуждающиеся в общественном транспорте.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

«В Казани у нас действует ограничение скорости — 20 км/ч»

В «Юренте» прокомментировали и новые поправки в ПДД, которые вступили в силу с марта. Помимо ограничения скорости до 25 километров в час, прописан и вес транспорта, на котором можно ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, — не более 35 килограммов. Приоритет отдается пешеходам, а движение СИМов должно регулироваться собственными дорожными знаками. К слову, они уже начали появляться на российских дорогах.

— С точки зрения поправок в ПДД относительно СИМ для пользователей нашего сервиса ничего кардинально не изменится: скорость всех самокатов «Юрент» ограничивается до 25 км/ч в формате заводской сборки, то есть самокат изначально не разгоняется выше этой скорости. В Казани у нас действует ограничение скорости — не более 20 км/ч. Кроме того, с помощью программного обеспечения мы снижаем в некоторых зонах скорость еще больше — до 5—15 км/ч. Понижение скорости в таких «медленных» зонах происходит за счет того, что все шеринговые самокаты оборудованы IoT-модулем, внутри которого, в свою очередь, стоят GSM-модуль с сим-картой (это позволяет самокату «общаться» с сервером) и GPS-модуль, благодаря которому мы знаем координаты самоката. Когда самокат въезжает в «медленную» зону, ему с сервера приходит команда, что здесь нужно ехать с определенной скоростью (например, 15 км/ч), — сообщили в кикшеринге.

В прошлом году сезон стартовал в конце апреля

Напомним, в прошлом году сезон проката электросамокатов стартовал 23 апреля. Причем изначально «Юрент» сообщал, что начнет работу 10 апреля. В 2022-м по требованию исполкома Казани были установлены зоны ограничения скорости до 10—15 км/ч в местах большого пешеходного трафика — на Кремлевской набережной, улице Баумана, набережной озера Кабан, рынке «Родина», вблизи Казанского кремля, а также на перекрестках, где высокая интенсивность движения, в парках и на оживленных улицах. Всего таких зон — 73.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Летом 2022-го в Казани работало два сервиса кикшеринга — Urent и Whoosh. В разные годы о своих планах зайти в столицу Татарстана сообщали федеральный игрок «Яндекс.Такси» и башкирский Matur.city. А в 2020-м действовал кикшеринг GreenBee, правда, долго не продержался и вскоре ушел с рынка.

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Дарья Пинегина