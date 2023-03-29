АвтоВАЗ планирует запустить производство Lada в Санкт-Петербурге во втором квартале 2023 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

АвтоВАЗ планирует запустить производство автомобилей Lada на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге во втором квартале текущего года, сообщили в компании.



Предприятие готовится к старту производства в Петербурге совместно с партнерами из дружественных стран. Компания планирует выпускать несколько новых моделей в востребованных сегментах C и D.

Всего в этом году планируют произвести более 400 тысяч автомобилей, сообщает RT.

Фото: lada.ru

До конца 2023 года АвтоВАЗ планирует наладить производство до 10 тысяч автомобилей на площадке завода Nissan. Актив в Санкт-Петербурге будет демпфером для потенциальной экспансии со стороны Китая, и АвтоВАЗ будет очень осторожно и выверенно использовать эти мощности, чтобы заявить о себе в новых классах автомобилей, расширив возможности бренда, сказал президент ГК «АвтоВАЗ» Максим Соколов.



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Маргарита Головатенко