Новости общества

18:28 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Дмитрий Медведев прибыл в Казань — он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса

12:16, 29.03.2023 1
Дмитрий Медведев прибыл в Казань — он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса
Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана и проведет совещание.

Дмитрий Медведев проведет в Казани один день, сообщает пресс-служба раиса республики.

В казанском аэропорту Дмитрия Медведева встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

О том, что Дмитрий Медведев 29 марта посетит Казань, «Реальное время» писало сегодня утром. В центре города к его визиту шли активные приготовления.

В 2017 и 2019 годах Дмитрий Медведев приезжал в столицу Татарстана в качестве премьер-министра России. «Реальное время» собрало информацию о всех его визитах в Казань.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина
ОбществоВласть Татарстан

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 29 мар
    Огромный ИЛ-96 привёз, словно такси, одного человека. Я понимаю, - Президент РФ, но Медведев не второе и даже не третье лицо государства (по крайней мере на сегодня), к чему такие расходы по перелёту.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также