Дмитрий Медведев прибыл в Казань — он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса
В Казань прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана и проведет совещание.
Дмитрий Медведев проведет в Казани один день, сообщает пресс-служба раиса республики.
В казанском аэропорту Дмитрия Медведева встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.
О том, что Дмитрий Медведев 29 марта посетит Казань, «Реальное время» писало сегодня утром. В центре города к его визиту шли активные приготовления.
В 2017 и 2019 годах Дмитрий Медведев приезжал в столицу Татарстана в качестве премьер-министра России. «Реальное время» собрало информацию о всех его визитах в Казань.
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