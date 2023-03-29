Дмитрий Медведев прибыл в Казань — он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса

Фото: пресс-служба раиса Татарстана

В Казань прибыл заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Он посетит предприятия оборонно-промышленного комплекса Татарстана и проведет совещание.

Дмитрий Медведев проведет в Казани один день, сообщает пресс-служба раиса республики.

В казанском аэропорту Дмитрия Медведева встретил раис Татарстана Рустам Минниханов и полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

О том, что Дмитрий Медведев 29 марта посетит Казань, «Реальное время» писало сегодня утром. В центре города к его визиту шли активные приготовления.

В 2017 и 2019 годах Дмитрий Медведев приезжал в столицу Татарстана в качестве премьер-министра России. «Реальное время» собрало информацию о всех его визитах в Казань.



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Татьяна Демина