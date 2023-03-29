В России с 1 апреля начнется обязательная маркировка пива

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

С 1 апреля этого года начнется обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах в России. Такие напитки сейчас, как правило, маркируются просто стикерами. Необходимость введения данной меры обусловлена высокой долей нелегального оборота пива и пивных напитков.

С 1 октября маркировка коснется напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, а с 15 января 2024 года — в остальных видах упаковки.

В правительстве же оценивают выпадающие доходы бюджета от безакцизного пива ежегодно до 30 миллиардов рублей.

Отметим, что введению маркировки в данной категории предшествовал эксперимент, который длился почти 2 года и завершился 28 февраля, участие в нем приняли 359 компаний.



Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

— Следующие за кегами второй и третий этапы введения маркировки — на пластиковых и стеклянных бутылках, а также на алюминиевой банке соответственно — будут гораздо технологически интереснее. И потери от неправильного выбора технологии нанесения могут там измеряться уже десятками, а для крупных производителей — сотнями миллионов рублей в год, — рассказал «РИА Новости» исполнительный директор производителя оборудования для маркировки Antares Vision Group в России Антон Харитонов.

По данным Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции (ННЦК), в 2021 году доля нелегального оборота пива и пивных напитков выросла на 9,4 процентного пункта — до 16,6% от общего объема.

Отмечается, что введение маркировки не повлияет на цены для потребителей. По прогнозам, вклад маркировки в рост себестоимости не превысит 0,43% за 6 лет, а бюджетный эффект от введения маркировки оценивается более чем в 38,6 миллиарда рублей в год.



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Илина Хакимова