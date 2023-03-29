Татарстан признан одним из лидеров по эффективности реализации молодежной политики в 2022 году

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстан признан лидером по эффективности реализации молодежной политики в 2022 году в группе регионов, где численность молодежи превышает полмиллиона человек. Итоги мониторинга опубликовала глава Росмолодежи Ксения Разуваева.

На втором месте в группе Ленинградская область, на третьем — Волгоградская область. В топ-10 также вошли Ростовская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Оренбургская область, Нижегородская область, Дагестан и Алтайский край.

Лидером по эффективности реализации молодежной политики в группе регионов России, где проживает от 200 до 500 тысяч молодых людей, стала Белгородская область. В топ-3 попали Тульская и Архангельская область. В десятке лидеров также Калининградская область, Мордовия, Тюменская, Астраханская, Кировская, Волгоградская и Липецкая области.

В группе регионов, где молодежи насчитывается менее 200 тысяч человек, лидером признан Ямало-Ненецкий автономный округ. Следом идут Марий Эл, Мурманская область, Карачаево-Черкессия, Карелия, Новгородская область, Камчатский край, Алтай, Курганская и Сахалинская области.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Результаты мониторинга сформированы на основе количества баллов. Оценивались выполнение ключевых показателей эффективности, чек-лист реализации молодежной политики и чек-лист участия в проектах и программах Росмолодежи и партнерских организаций.

Напомним, выступая в начале марта на коллегии Министерства по делам молодежи Татарстана раис республики Рустам Минниханов обратил внимание, что молодежная политика всегда была и остается приоритетом в регионе. «Татарстан — один из лидеров по эффективности ее организации в нашей стране», — заявил он.



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Татьяна Демина