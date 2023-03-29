Реальные зарплаты в России за пять лет выросли на 22,1% — это много или мало?

По предварительным данным, за последние пять лет реальные зарплаты в России увеличились на 22,1%. Такие данные озвучила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента страны Владимира Путина с членами правительства.

— Традиционно в мае Росстат уточнит данные по заработной плате, и мы рассчитываем на то, что в целом по 2022 году будет продемонстрирован хоть и небольшой, но рост реальной заработной платы, — уточнила она.

Рост реальных зарплат и доходов населения в стране ожидается и в дальнейшем. Этому, как объяснила Татьяна Голикова, поспособствуют меры, запланированные к реализации в 2023 году.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Она напомнила: несмотря на то, что среднемесячная начисленная зарплата по малым и средним предприятиям в прошлом году сократилась на 1%, реальная зарплата, по данным за последний квартал 2022-го, продемонстрировала рост. Ее увеличение наблюдается в 22 регионах России, в том числе в Ханты-Мансийском автономном округе и в Бурятии.

22,1% — это:

больше анонсированного роста минимального размера оплаты труда на 3,6 п.п. — с 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18,5%, до 19 242 рублей;

— с 1 января 2024 года МРОТ в России увеличится на 18,5%, до 19 242 рублей; меньше роста цен на жилье за пять лет: на первичном рынке — в 5 раз (115%, с 56 882 рублей за «квадрат» в 2017-м до 122,3 тысячи рублей в 2022-м), на вторичном рынке — в 4 раза (80%, с 52 350 рублей до 94,4 тысячи рублей за 1 кв. метр);

(115%, с 56 882 рублей за «квадрат» в 2017-м до 122,3 тысячи рублей в 2022-м), (80%, с 52 350 рублей до 94,4 тысячи рублей за 1 кв. метр); меньше прироста среднемесячной начисленной зарплаты работников организаций в России за пять лет — почти в три раза (+64,2%, с 39 085 рублей в 2017 году до 64 191 рубля в 2022-м);

(+64,2%, с 39 085 рублей в 2017 году до 64 191 рубля в 2022-м); меньше роста доходов вице-премьера Татьяны Голиковой за пять лет — в 3 раза (на 64,7%, с 14,59 миллиона, задекларированных в 2016-м, до 24 миллионов рублей в 2021-м);

(на 64,7%, с 14,59 миллиона, задекларированных в 2016-м, до 24 миллионов рублей в 2021-м); меньше роста стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг — в 1,6 раза (+36,75%, с 14 789 рублей в декабре 2017-го до 20 225 рублей в конце 2022-го) и стоимости условного (минимального) набора продуктов питания — в 3,2 раза (+70,5%, с 3759,5 рубля в конце 2017-го до 6411,65 рубля в декабре 2022-го);

(+36,75%, с 14 789 рублей в декабре 2017-го до 20 225 рублей в конце 2022-го) и (+70,5%, с 3759,5 рубля в конце 2017-го до 6411,65 рубля в декабре 2022-го); меньше пятилетнего роста средней цены: «борщевого набора» — в 5 раз (+110%, с 111,2 рубля в январе 2017 года до 233,2 рубля в начале 2022-го), в частности, лука — почти в два раза (+40%), моркови — в 3,6 раза (+79,3%), свеклы — почти в пять раз (+100,8%), картофеля — почти в шесть раз (+132%), капусты — в 10 раз (+225%).

(+110%, с 111,2 рубля в январе 2017 года до 233,2 рубля в начале 2022-го), в частности, (+40%), (+79,3%), (+100,8%), (+132%), (+225%). больше инфляции в России: за 2017 год — почти в 9 раз (2,5% — минимум за историю современной России), за 2018 год — в 5 раз (4,3%), за 2019 год — в 7 раз (3%), за 2020 год — в 4,5 раза (4,91%), за 2021 год — в 2,6 раза (8,4%), за 2022 год — в 1,85 раза (11,94%).

(2,5% — минимум за историю современной России), (4,3%), (3%), (4,91%), (8,4%), (11,94%). меньше роста стоимости проезда в общественном транспорте Казани за пять лет — в два раза (с 25 до 36 рублей).

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Татьяна Демина