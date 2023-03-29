Семья Ирека Миннахметова вновь разделила его бизнес

Фото: realnoevremya.ru/ Максим Платонов

Сеть оптик и аптек перешла родителям Миннахметова

Как выяснило «Реальное время», родственники Ирека Миннахметова вновь разделили унаследованный после его кончины бизнес. Изменения коснулись нескольких компаний, таких как «Корд Оптика», «Казанские аптеки» и еще десятка фирм, связанных с деятельностью оптик и аптек. Из капитала каждой из них вышли супруга и дети покойного предпринимателя, так что теперь этим бизнесом владеют лишь его родители.

Самые прибыльные компании связаны с федеральной сетью салонов оптики. По последним отчетным данным, в ООО «Корд Оптика» получили чистую прибыль в 37,6 млн при выручке в 208 млн рублей. В компании «Корд» чистая прибыль составила 12,8 млн, годовой оборот — 711,2 млн рублей. Правда, «Оптика-Онлайн» показала убыток в 1,6 млн при выручке в 410,5 миллиона.



Совокупный оборот аптечных «дочек» сети «Казанские аптеки» — фирм «Гринтек», «Ситифарм», «Булат ЛТД», «Фармула», «Фармат», «Маркет-Ка» и «Аструм» — в 2021 году не превысил 45 млн рублей. В свое время это была одна из крупнейших сетей аптек в Татарстане, которой владела семья Миннахметовых.

Фото: yandex.ru/maps

Самые видные представители семьи — руководитель Главного управления инженерных сетей РТ (Фонд газификации РТ) Джаудат Миннахметов и его покойный сын Ирек, экс-глава агентства «Татмедиа» и бывший гендиректор компании «Татспиртпром».

Жене и детям — автотехцентр, аттракционы и арендный бизнес

Сейчас в собственности Алины Миннахметовой остается шесть компаний: «Табеевские дачи», «Палата», «Юг», «Премиум-3», «Автом», «Сэнк-Финанс». Одна из них — «Автом» — специализируется на автомобильном бизнесе, по ее адресу, на ул. Аделя Кутуя, работает автотехцентр «АвтоДоктор». Оборот фирмы в 2021 году составил 12,1 млн рублей, чистая прибыль — 1,6 миллиона.

Между тем Джаудат и Фарида Миннахметовы еще в прошлом году отказались от своих долей в этой компании в пользу невестки и внуков.

Что касается ООО «Палата», этой фирме принадлежит здание в центре Казани, на ул. Спартаковской, 22. Его Ирек Миннахметов выкупил вскоре после ухода с должности руководителя ТСП, когда решил заняться арендным бизнесом.



Что касается ООО «Палата», этой фирме принадлежит здание в центре Казани, на ул. Спартаковской, 22. Фото: wikimapia.org

Фирму «Табеевские дачи» связывают с деятельностью колеса обозрения у московского ТРК Vegas. Здесь супруге бизнесмена принадлежат 20%, еще столько же у его детей и родителей. У сына и дочери бывшего главы «Татспиртпрома» — Кубрата и Залины Миннахметовых — по пять тех же фирм, за исключением ООО «Сэнк-Финанс».

Как уже рассказывало «Реальное время», арендным бизнесом Ирек Миннахметов занимался много лет, но без полного погружения. Одной из его последних сделок, в частности, и стала покупка семиэтажного здания в центре Казани — там, где располагался бывший учебный центр «Бахетле». Центр на Спартаковской был на балансе одной из четырех компаний, занимавшихся арендой и недвижимостью в столице РТ, которые Миннахметов открыл за последние 2 года и успел вложить в этот бизнес полмиллиарда рублей заемных средств.



Василя Ширшова