В Кремле оценили консолидацию общества вокруг президента России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал консолидацию общества вокруг Владимира Путина «беспрецедентной». Его высказывания приводит «РИА Новости».

— И мы видим абсолютно доминирующую уверенность в нашем обществе о том, что все цели, поставленные перед СВО, будут достигнуты, — сказал он.

При этом Песков не стал отвечать на вопрос о том, сколько может продлиться спецоперация.

Фото: realnoevremya.ru

Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти 7 месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября. Подробности можно прочитать в сюжете «Реального времени».



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Айрат Назипов