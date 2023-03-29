Тренды коммерческой недвижимости: дефицит офисов, новые требования к промплощадкам и скорый приход «апартов»

О чем говорили на деловом бранче «Реального времени» представители рынка коммерческой недвижимости и во что они рекомендуют инвестировать сегодня

Фото: Владимир Васильев/realnoevremya.ru

Казань ждет приход нового формата коммерческой недвижимости: летом начнутся продажи лотов в первом сервисном апарт-отеле, второй — тоже на подходе. В Татарстане сложился острый дефицит складской и офисной недвижимости высокого класса. Спортзал и кофе-пойнты для сотрудников теперь нужны не только в офисах для ИТ-шников, но и на заводах для людей рабочих специальностей. Торговые центры заводят новых арендаторов взамен ушедших гораздо медленнее, чем ожидалось. Об этом и о многом другом говорили на деловом бранче «Реального времени», посвященном трендам и актуальной ситуации на рынке коммерческой недвижимости в Казани и Татарстане.

Офисы: отсутствие вакансии и вопросы классификации

В Казани продолжает сохраняться серьезный дефицит высококлассных офисов (класса B+ и А). По данным полномочного представителя Российской гильдии управляющих и девелоперов Елены Стрюковой, вакансия таких помещений в конце 2022 года в столице Татарстана составляла всего 2,5%. Руководитель проекта UD-Group Клара Ритман подтверждает: поглощение качественных офисных площадей сейчас очень высокое, на рынке практически невозможно найти свободное помещение класса А. То, что появляется на рынке, моментально заполняется арендаторами.

— Мы считаем, что на А-класс спрос останется высоким в ближайшее время, и поэтому заложили в своих двух новых проектах бизнес-центры. За год поглощается 15—20 тысяч квадратных метров высококачественного офисного фонда. Посмотрите на новый ИТ-парк — он уже почти заполнен! — говорит Ритман. — Два офисных объекта по 9 тысяч квадратных метров каждый готовим сейчас мы, но не вся эта недвижимость поступит на рынок (какую-то часть займем мы сами).

О полном «солдауте» на своем объекте рассказывает Диас Сафин, гендиректор технопарка «Идея» — и даже освободившаяся офисная вакансия после ухода западных компаний-арендаторов моментально была замещена переездом научно-технического центра Sollers из Ульяновска.

Диас Сафин рассказывает, что в технопарке «Идея» нет вакантных площадей

Елена Стрюкова рассказывает, что последние полгода вынуждена показывать клиентам особняки на Пушкина, потому что в бизнес-центрах, прошедших классификацию, вакансий под их запрос просто не осталось. Последней крупной сделкой на рынке казанской офисной недвижимости стал офис Авито на полторы тысячи «квадратов» на Московской. Кстати, о классификации. Полномочный представитель РГУД в Татарстане рассказывает, что недавно вышла обновленная классификация офисной недвижимости, более «ужесточенная». Так, например, пандемия ковида принесла запрос арендаторов на больший объем помещения — а значит, офисам нужны высокие потолки. Но уже готовые здания не перестроишь. Есть еще ряд нюансов в новой классификации, в соответствии с которыми офисов класса А в Казани становится еще меньше, чем было. В связи с этим многие владельцы офисной недвижимости просто отказываются проходить сертификацию — у них не вызывает восторга перспектива из класса А вдруг переместиться в класс B+. Но Стрюкова напоминает: драйвером пересмотра классификации всегда являются требования арендаторов, поэтому и собственникам офисов нужно подстраиваться под них и какую-то часть прибыли вкладывать в усовершенствование. Впрочем, Айрат Гиззатуллин, директор технополиса «Химград», заметил: сертификация — дело добровольное, а арендаторы крепко держатся за места действующих договоров, так что пассивность арендодателей в деле «переаттестации» совершенно объяснима. Рынок и без этого впитывает качественные офисы, как пересохшая губка — воду.

Обсуждая вопросы дефицита качественных офисов и отсутствия офисов класса А в Казани, Клара Ритман заметила:

— Есть еще вопрос о том, выйдет ли на рынок деловой комплекс ТАИФа на Пушкина «в нарезку» для арендаторов.

Елена Стрюкова подхватила и резюмировала:

— Мы тоже держим руку на пульсе в ожидании, когда же площади в нем появятся на рынке. В целом, надо признать, стоит порадоваться за рынок. Ведь после такой сложной ковидной депрессии и в условиях сокращения присутствия в стране западных арендаторов офисный фонд не опустел, а, наоборот, находится в дефиците.

Елена Стрюкова предлагает порадоваться за рынок офисной недвижимости

Старые офисы «кабинетного типа» пора сбросить с корабля современности?

Дефицит вакансии на рынке офисной недвижимости не может не сказываться и на ценах. За 2022 год рост арендной ставки на офисы класса А составил 9%, класс B+ подорожал на 9,3%, а вот на класс В такого ажиотажа нет — стало быть, и подорожание произошло только на 5,1%.

Вячеслав Пимурзин, управляющий партнер «Доступного офисного фонда», обращает внимание: даже в бюджетном сегменте спрос на офисы изменился. Бюджетный сегмент старого образца показывает мало движения. Активность упала и в части аренды, и в части продажи. На рынке царит новый запрос:

— Если раньше хорошо расходились стандартные офисы, то сейчас нужны красивые, эстетичные. Люди задумались об осознанности и просят новых пространств. Хотят вкладываться в офисы новой концепции, отходить от старого. Мы наняли дизайнера на наши локации. А еще замечаем усилившуюся потребность в сервисе. С начала года ведем громадную работу в этом направлении. Современный офис генерирует прибыль, причем не только напрямую, но и даже если вы сами решаете в нем работать. Потому что если сотруднику там нравится и это его удерживает на работе, это тоже генерация прибыли. Если раньше мы видели это только в ИТ-компаниях, когда при найме сотрудников они требовали создать им пространства, то теперь это переносится и на офисы в целом. Поэтому, если ты хочешь, чтобы у тебя работали классные сотрудники, то должен понимать: им требуется классный офис с социальностью, общением, сервисом, инфраструктурой.

Вячеслав Пимурзин: «Люди задумались об осознанности и просят новых пространств»

Параллельно с дефицитом качественных новых офисных площадей эксперты констатировали скорую «смерть» старых объектов кабинетного типа: реконструированные офисные объекты советских времен точно не будут показывать никакой положительной динамики, им предрекается унылая судьба.

Сервисные офисы и коворкинги: где посадить молодежь со стартапами?

Говоря о других форматах коммерческой недвижимости, Диас Сафин, гендиректор технопарка «Идея», поделился с коллегами своей бизнес-болью:

— Сейчас есть большой спрос на молодежно-технологическое предпринимательство. Молодежь выигрывает гранты, и ее надо куда-то приземлять, давать возможность развивать свои знания и проекты. Соответственно, из этого вытекает спрос на студии, мини-цеха с общественным доступом к станкам, к студиям, к возможности создавать онлайн-контент. И на такие совместные помещения — может быть, это должны быть коворкинги? — у нас есть большой голод. Но и дальше, когда он выходит на уровень мелкосерийного производства — куда ему идти? В том же самом «Химграде» дефицит мест. Не разворачивать же нам в центре города площадку под станки? Все это — проблема. Поэтому, коллеги, если у вас есть предложения по поводу коворкинга — мы готовы их рассмотреть, чтобы приземлить нашу молодежь.

В ответ на это Клара Ритман размышляет о том, что современные коммерческие объекты все больше акцент делают на многофункциональности и на наличии сервиса. Поэтому, рассуждая о том, как развивать формат коворкингов, она предлагает объединять концепции. Такой формат развития, кстати, уже выбран ее компанией для комьюнити «Арт», в котором в одном здании совмещены коворкинг и сервисные офисы:

— Я бы коворкинги объединила с сервисными офисами. Это запрос последних лет: максимально снять с крупной компании головную боль об офисе. Компания хочет прийти, сесть, развернуть ноутбук и работать, ни о чем не думая. Ни об интернете, ни о вентиляции, ни об уборке, ни о питании своих сотрудников. Все сервисы хочется получать внутри офиса. А что главное может дать вам коворкинги? Быстрое расширение и быстрое сужение компании под запрос. Ты можешь посадить туда в течение дня проектную команду. А для любой компании время сегодня — самый ценный ресурс. Оно решает все.

Клара Ритман размышляет о том, что современные коммерческие объекты все больше акцент делают на многофункциональности и на наличии сервиса

Промышленные площади: «сумасшедший ажиотаж», аренда подорожала на треть

Дания Уталиева, руководитель маркетинга ОЭЗ «Алабуга», констатирует факт: огромный спрос в Татарстане (и не только в Казани!) сегодня зафиксирован на промышленные коммерческие площади. Она связывает это с потребностью в импортозамещении:

— В ОЭЗ «Алабуга» у нас на текущий момент свыше 400 тысяч квадратных метров готовых производственных площадей. 200 тысяч из них мы построили за прошлый год, и все они были подписаны под аренду еще до того, как мы их ввели в эксплуатацию. Сумасшедший ажиотаж. Ведь на фоне того, что импорт в Россию составляет 22 трлн рублей, необходимо создавать новые импортозамещающие производства. Риск-тейкеры, готовые расширять бизнес, понимают: сейчас самое время забирать себе рынок тех компаний, которые ушли из России. А для этого надо быстро запустить свое производство. Строить свой завод — означает около 3 лет до пусконаладки. А готовое производственное помещение — быстрое решение для бизнеса. Надо только завезти оборудование и начать производить.

Здесь тоже есть несколько важных трендов. Во-первых, растут стандарты таких помещений. Сегодня, как рассказывает Дания Уталиева, очень важно подготовить максимально площадку под сдачу в аренду: в каждый модуль подвести коммуникации, обеспечить комплекс транспортной инфраструктурой. Высок сегодня спрос на индустриальные площади с высокими потолками — порядка 14,5 метра, с большой нагрузкой на пол.

Как рассказывает Дания Уталиева, очень важно максимально подготовить площадку под сдачу в аренду

— Как раз на этом мы сделали упор и построили новые, не типовые для нас производственные помещения, которые уже сейчас все зарезервированы, поэтому мы строим еще и еще, — говорит представитель ОЭЗ «Алабуга».

Айрат Гиззатуллин тоже констатирует: в «Химграде» свободных площадей нет. Ставки растут, вакансия нулевая, и по ряду объектов заполнение проводится через конкурсы, на каждый из которых поступает минимум три заявки:

— Причем речь идет не об аукционе, хотя арендаторы и готовы к ценовой борьбе. Критерием становятся объем инвестиций, количество создаваемых рабочих мест и объем налогов, которые будут уплачиваться. Мы, как государственная компания, в первую очередь ориентированы на решение социально-экономических задач, которые перед нами стоят. Поэтому ориентируемся на компании с более высокой добавленной стоимостью и более высокой интеллектуальной составляющей продукции.

Директор «Химграда» обращает внимание на важный тренд в промышленной недвижимости: сегодня высокие требования к ее качеству предъявляет не только собственно компания, которая будет ее арендовать, но и ее непосредственный линейный персонал. И если 15 лет назад для размещения производства достаточно было, чтобы был ангар, в котором не течет кровля и есть пол, то теперь для сотрудников нового завода или фабрики нужно обеспечить возможность заниматься спортом на рабочем месте. Несколько точек питания (кафе, кофе-пойнты, столовые). Другие сервисные предложения — начиная от химчистки, заканчивая аптекой или отделением банка.

Директор «Химграда» обращает внимание на важный тренд в промышленной недвижимости: сегодня высокие требования к ее качеству предъявляет не только собственно компания, которая будет ее арендовать, но и ее непосредственный линейный персонал.

— Требования растут — и мы, как девелоперы, должны учитывать это в наших продуктах.

Причиной того, почему в последние два года промышленные объекты в Казани практически не строились, Гиззатуллин считает тот факт, что себестоимость строительства серьезно выросла, а арендные ставки долго оставались на уровне 2019 года. Они только сейчас пошли вверх — причем серьезно. Если год назад ставка в 350 рублей за квадратный метр воспринималась как отсекающая, психологически некомфортная, то сейчас психологическим барьером считается уровень 500 рублей. Клара Ритман рассказывает:

— По цифрам, которые имеются у меня в распоряжении, средняя ставка аренды по производственно-складским объектам класса В+ в Татарстане сегодня около 523 рублей за «квадрат». За год она выросла на 30%, причем уже почти подошла к классу А (там ставка 679 рублей). Просто в классе А вакансии нет.

Почему не заполняются промпарки и дождутся ли они инвесторов

Айрат Гиззатуллин обращает внимание на то, что сегодня в Татарстане создано множество промпарков: возможно, традиционные производства с невысокой добавленной стоимостью будут уходить туда, на периферию?

На встрече присутствовал Булат Тимербаев, генеральный директор АО «Проекты Татарстана» — государственной компании, подведомственной Агентству инвестиционного развития Республики Татарстан. В ее задачи входит деятельность по консалтингу для компаний, которые планируют вести инвестпроекты в республике. Он объяснил, в чем на сегодняшний день заключаются сложности с промпарками (а точнее, с их плохой заполняемостью в районах республики). Сейчас в работе у организации 17 промпарков, и Тимербаев акцентировал внимание на том, что они все частные, а значит, земля под ними в частной собственности. А заполнять их не дает… отсутствие готовых производственных площадей!

— То есть: есть земля, стоит на ней старое помещение, в котором ничего не разместить — крыша протекла, полы надо перестилать, все требует ремонта. Но резидент хочет на готовое прийти — а значит, мы можем их привести только на те площади, с которых уходят прежние резиденты. То есть только туда, где все подготовлено, потому что никто не готов ждать, когда что-то будет построено. Плюс к тому, у управляющих компаний и средств как таковых нет, и возможностей взять заем — у них руки связаны. И поэтому они просто ждут, когда кто-то придет и сам построит. В среднем в наших промпарках аренда стоит около 500 рублей за квадратный метр в месяц, покупка земли — 200 тысяч сотка (мы говорим про Лаишевский, Зеленодольский, Альметьевский районы, Нижнекамск, Чистополь). Так что на сегодняшний день этот бизнес держится почти исключительно на продаже земли собственниками.

— То есть вам нужен партнер, который будет строить производственные площади? — уточнила коммерческий директор UD Group.

— Именно так, — подтвердил Булат Тимербаев. — Желающих попасть в промпарки много, потому что в нахождении там много плюсов. Но отсутствие помещений связывает нам руки. Должен кто-то прийти, инвестировать, вложиться. Правда, после этого возникнет вопрос, какая в нем будет стоимость аренды. В муниципальных промпарках есть кадастровая стоимость земли и утвержденная ставка аренды. А в частном парке цену выставляет собственник.

Булат Тимербаев: заполнять промпарки не дает… отсутствие готовых производственных площадей!

Гендиректор «Проектов Татарстана» рассказал, что сейчас разрабатывается проект, по которому госкомпания заходит в частный промпарк, выкупает в нем землю, строит производственные помещения и либо сдает их в аренду сама и ждет окупаемости, либо сразу же продает их. Так планируется увеличить заполняемость — по сути, государство само возьмет на себя функцию девелопера.

— Думаю, есть надежда на то, что в ближайшем будущем дефицит площадей в районах, ближайших к Казани, будет покрыт за счет вот таких промпарков, — оптимистично предполагает Булат Тимербаев.

Новый формат коммерческой недвижимости: в Казани появятся апарт-отели

Казань наконец открыла для себя совсем новый формат инвестиционной коммерческой недвижимости — апарт-отели. Антонина Дарчинова, коммерческий директор ГК «Новастрой», рассказала, что уже к лету ее компания откроет продажи лотов в апарт-отеле, который начнет строиться на улице Бурхана Шахиди. Она объясняет суть проекта:

— Мечта большинства наших граждан — купить квартиру и получать от нее якобы пассивный доход. Правда, на самом деле этот доход не очень пассивный. Потому что при сдаче квартиры в аренду нужно ею заниматься. Если это долгосрочная аренда, то ставки будут низкими, а значит, окупаемость получится долгой. А если говорить о посуточной аренде, то это полноценная работа. Нужно постоянно находиться рядом с квартирой, решать какие-то вопросы с клиентами. В Москве, Питере и других миллионниках давно уже существует такая форма коммерческой недвижимости, как инвестиционные апарт-отели. В них жилая недвижимость продается каждому отдельному инвестору по лотам и впоследствии сдается оператору, который организует систему аренды. Доход получается выше, чем если бы физическое лицо или ИП занималось этим самостоятельно. Мы решили привнести такой формат в Казань: пригласили сильного оператора, международную компанию для управления.

Антонина Дарчинова обращает внимание на небольшую стоимость входа в такую инвестицию — порядка 7 миллионов рублей. А это открывает возможности инвестирования для частных лиц с небольшим капиталом. Доходность эксперт предполагает довольно серьезную — в среднем 10% в год. Но с оговоркой: конечно, все зависит от того, как будет чувствовать себя рынок. Здесь физлицо выступает настоящим инвестором, а значит, совместно с управляющей компанией будет нести и рыночные риски: как позитивные, так и негативные.

Антонина Дарчинова обращает внимание на низкий порог входа в инвестиции в апарт-отели

Планы по реализации апарт-отеля в Казани анонсировала и Клара Ритман, сейчас компания находится на этапе поиска участка, который подойдет под такой формат. UD Group тоже пригласило опытного, крупного партнера для управления и консультирования на этапе создания проекта — это компания YE'S. Эксперт рассказывает:

— Плюсы инвестирования в такой формат — простой вход, гарантированный доход благодаря работе с опытной управляющей компанией. Мы доходность прогнозируем на уровне 8—9% годовых (против 5—6% у квартиры), но есть и капитализация объекта. От момента закладки первого камня до момента сдачи апартаменты обычно дорожают не менее чем на 30%. В нашем проекте мы планируем уделять большое внимание общественным зонам (лобби, инфраструктуре). Уверена, что казанскому инвестору эта идея «зайдет». И, кстати, не только казанскому: мы ожидаем, что порядка 20% лотов выкупят инвесторы из других регионов.

Форматы апарт-отелей, которые анонсируют сегодня «Новастрой» и UD-Group, немного различаются, это не одинаковые объекты. Один рассчитан на сдачу в посуточную аренду, а другой — не только на посуточную, но и среднесрочную (до месяца). Таким образом, два девелопера выходят с дополняющим друг друга предложением нового инвестпродукта в разных форматах.

Планы по реализации апарт-отеля в Казани анонсировала и Клара Ритман

Зачем при складе детский сад и что такое light industrial

Обсуждая складскую недвижимость, эксперты констатируют: склады высокого класса сегодня — это уже не столько склады, сколько логистические центры. А логистический центр, в свою очередь, становится полноценным многофункциональным комплексом, говорит Клара Ритман.

— На них работает огромное количество персонала. Ему нужно открыть магазин, чтобы он мог после работы купить продукты домой; построить общежитие, потому что многие приедут из других регионов и городов; детский сад — они ведь приедут с детьми. А часть этого персонала должна будет сидеть в офисах, оборудованных внутри этого помещения. То есть современный логоцентр — полноценный микс всех видов недвижимости. Одним складом сейчас не ограничится.

Айрат Гиззатуллин тоже отмечает кардинальную перестройку складской недвижимости на сегодняшний день. Крупные маркетплейсы, которые пришли со своими форматами логистических центров, перевернули рынок. Коробка осталась той же, но внутреннее наполнение ее кардинально поменялось. Именно поэтому логистические комплексы, построенные 10 лет назад, морально устарели: они не рассчитаны на технологическую инфраструктуру и на то, что в них будут работать тысячи человек.

Складов в Татарстане тоже очень мало, в особенном дефиците — высококачественные помещения. Елена Стрюкова объясняет, почему же при таком спросе их до сих пор никто не строил:

— Ларчик открывается просто: был серьезный разрыв между стоимостью строительства и ставкой аренды. Но сейчас она начала серьезно расти: производственно-складские помещения класса А сегодня стоят в среднем 672 рубля за «квадрат». Профильных девелоперов складской недвижимости в России немного — примерно десяток. Два из них сейчас заходят в Татарстан со строительством. Так вот на их объектах речь идет об арендных ставках от 720 до 890 рублей за квадратный метр. Уже сейчас люди им говорят: «Постройте под нас склад, и мы через полтора года, когда он будет готов, будем у вас его арендовать»…

А еще полномочный представитель РГУД в Татарстане предсказывает появление в Казани нового формата складской недвижимости — так называемый light industrial, который сейчас захватывает Москву. По ее словам, это нечто среднее между складским и производственным помещением, строящееся блоками по 244 кв. м. (это обусловлено стандартным шагом колонн). Кратность блоков может быть любой.

Эксперт считает, что light industrial-объекты особенно востребованы в связи с развитием фреш-доставки продуктов

— Мы сейчас очень активно этот формат изучаем и видим на него спрос, — говорит Елена Стрюкова. — Уникальная по своей простоте идея состоит в том, что можно арендовать любое количество таких блоков. Ты можешь впоследствии, развивая свою деятельность, наращивать помещение блоками. При этом там удобная разгрузка и небольшое офисное помещение в составе. Очень классный формат, и мы уже проектируем два таких объекта в Казани!

Эксперт считает, что такие объекты особенно востребованы в связи с развитием фреш-доставки продуктов: чтобы привезти заказ за 15 минут, продавцу нужно иметь разветвленную сеть продуктовых складов прямо внутри города. И вот такой модульный формат может быть ему полезен.

Торговые центры: в мегаполисах и районах ситуация разнонаправленная

Что же касается торговой недвижимости, то здесь Елена Стрюкова констатирует: ситуация очень различается от объекта к объекту, от региона к региону и от формата к формату. В крупнейших региональных ТЦ в миллионниках обстановка напряженная по сей день. На смену выбывшим европейским арендаторам приходят российские бренды, но замещение идет не такими быстрыми темпами, как ожидал рынок.

— С другой стороны, в торговых центрах районного и микрорайонного формата ситуация значительно лучше, даже есть прирост посещаемости. Ситуация такая: чем мельче объект, чем он более удален от столицы, тем более благоприятная ситуация в нем складывается. Например, в Йошкар-Оле мы понесли тяжелые потери арендаторов — ушли H&M и Adidas, под угрозой срыва оказалась сделка с New Yorker. Но сейчас и New Yorker вернулся, и по факту там у нас даже сложился лист ожидания из арендаторов. Все очень зависит от расположения и от того, какая вакансия площадей складывается по регионам. Если вакансия низкая, то и спрос высокий.

Эксперт объясняет: поскольку в районных торговых центрах западных арендаторов практически не было, то ситуация там складывается благоприятная. Елена Стрюкова руководит управлением недвижимостью в девелоперском подразделении АО «Эссен Продакшн» — «Эссен Девелопмент». В управлении у него 39 торговых центров в 27 городах России, включая райцентры Татарстана.

— Мы наконец подвели итоги 2022 года и можем говорить и о приросте в доходах, средней ставки аренды и в сокращении вакансии, — говорит специалист. — Несмотря на то, что в целом год выдался не самым удачным для открытия новых магазинов и для торговли недвижимостью, год мы завершили положительно: больше 30 новых арендаторов открыли магазины. Итог положительный. Поэтому, оценивая ситуацию по торговой недвижимости, нужно очень внимательно смотреть, о каком сегменте мы говорим.



В конце встречи «Реальное время» провело небольшой опрос экспертов о том, в какие форматы коммерческой недвижимости они предложили бы инвестировать свободные средства, что видят наиболее перспективным. И вот что они ответили.

1 / 35 Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Владимир Васильев

Вячеслав Пимурзин управляющий партнер, «Доступный офисный фонд» — Думаю, апарт-отели должны «зайти» инвесторам, я бы присмотрелся к этому формату. Тем более там низкий порог входа. Инвестировать в новые идеи в недвижимости сейчас выгодно. Когда вы покупаете офис, вы фиксируете прибыль, а когда покупаете идеи — есть возможность сверхдоходов!

Дания Уталиева руководитель маркетинга ОЭЗ «Алабуга» — Я тоже поддержала бы апарт-отели, это классный новый формат.

Айрат Гиззатуллин генеральный директор технополиса «Химград» — Определенно, я бы инвестировал в сервис и не инвестировал бы в те форматы, которые уже много лет существуют. Серьезного инвестпотенциала в них нет. Поэтому надо верить в идею в первую очередь. Это могут быть и сервисные апартаменты, и офисы, и производственно-складская недвижимость. Думаю, в ближайшем будущем нас ждут предложения и по складам, и по light industrial, но в совокупности с жилыми комплексами. В каждом сегменте есть интересные предложения, но ключевым фактором выбора, безусловно, будет идея.

Булат Тимербаев генеральный директор АО «Проекты Татарстана» — Я подержал бы проект с апартами. Но для инвестора могут быть интересны и проекты производственных помещений. Я порекомендовал бы строиться в промпарках республики. Берите на себя функцию девелопера, и вам воздастся!

Диас Сафин генеральный директор технопарка «Идея» — Повторюсь: надо верить в идею. Как физлицу мне кажется, что эта тема на взлете. А для юрлиц, опять же со своей колокольни, в силу того, что мы боремся за технологический суверенитет, я повторюсь: нам нужны площадки. Будет спрос — и будет рост. Причем это должны быть площадки под мелкосерийное производство.

Антонина Дарчинова коммерческий директор ГК «Новастрой» — Сегодня люди выходят на первый план, а недвижимость — она же строится для людей. И если говорить о любой коммерческой недвижимости, то работники предъявляют к ней все больше требований. Поэтому я бы вкладывалась в те объекты, где это учитывается. Нужна вдумчивая работа, автоматизация и открытость новому.

Клара Ритман руководитель проекта UD Group — Я рекомендовала бы частному инвестору инвестировать в апарты. Они начнут приносить доход сразу после ввода, а пока они строятся, будет идти капитализация. В них есть минимизация риска за счет наличия профессиональной управляющей компании. Важно еще то, что ваша недвижимость будет поддерживаться в идеальном состоянии. Но если хочется получать доход сразу, ваш выбор — стрит-ретейл, причем желательно с готовым арендатором, с долгосрочным договором аренды. Правда, здесь риска немного побольше. И здесь, конечно, все зависит от локации. А что касается крупных инвесторов — то вкладываться надо, конечно, в многофункциональность. Лучше всего входить в совместные проекты с надежным девелопером или диверсифицировать вложения в разные виды недвижимости.





Елена Стрюкова полномочный представитель РГУД в Татарстане, управляющий партнер Perfect Red — Как физлицо, я однозначно намерена вложиться в апарт-отель. Вторая история, в которую я очень верю и готова лично инвестировать, — это индивидуальное хранение. Если говорить про институциональных инвесторов, то до сих пор остаются интересные для инвестиций объекты в сегменте торговой недвижимости. Буквально перед началом нашей встречи я беседовала с одним из своих управляющих, который занимается торговым центром в Йошкар-Оле. Там очередь стоит из арендаторов! Так что кое-где еще остаются такие «острова». Кроме того, я точно вижу в Казани перспективы для складского рынка. Если говорить про офисы, есть места, где строить их будет рентабельнее, чем что-либо другое. Поэтому везде надо очень внимательно считать. В любом из сегментов есть что посмотреть, вопрос, насколько это в данный момент востребовано. Так что мой совет — надо считать!

