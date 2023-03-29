Антон Силуанов сообщил о снижении интереса россиян к финансовым вложениям

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о снижении интереса жителей страны к финансовым вложениям. Его слова приводит «РИА Новости».

По словам Силуанова, повышенный интерес к вложениям наблюдался в 2021 году. Тогда, по данным Минфина, количество частных инвесторов составило 20 миллионов человек.

— Конечно, сейчас интерес к финансовым вложениям изменился. Ситуация понятна — интерес снижается, — резюмировал министр.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Силуанов добавил, что новые возможности на финансовом рынке помогут россиянам надежно вложить деньги и использовать дополнительные возможности для получения дохода. В качестве примера он привел программу долгосрочных сбережений.

В марте в правительстве России предложили ослабить ограничения для инвесторов, которые пришли в Россию после начала СВО.

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Айрат Назипов