Совет улемов запретил мусульманам России маржинальную торговлю

Совет улемов Духовного управления мусульман (ДУМ) России запретил мусульманам страны сделки на короткие позиции и маржинальную торговлю, следует из постановления ДУМ.



Среди названных запретов также: проведение сделок с акциями компаний, целью создания которых является осуществление запрещенной шариатом деятельности (производство алкоголя, свиноводство); заключение в отношении акций фьючерсных контрактов; предоставление акций компаний в займы и в аренду.

Опубликованы и разрешения: проведение сделок с акциями компаний, занимающихся дозволенным шариатом видом деятельности без размещения или привлечения средств под ростовщические проценты; спотовые сделки и сделки на длинные позиции.

Также мусульманам можно торговать акциями компаний с дозволенным видом деятельности, но размещающих или привлекающих средства под проценты. Для этого необходимо соблюсти некоторые условия, в частности: в уставе компании среди целей не должно быть указано проведение ростовщических сделок; удельный вес привлеченных через процентные займы средств не должен превышать 30% от общего капитала компании; трейдеру нужно избавляться от запретной доли доходов от акций, передавая их на благотворительность.

Мусульманам не рекомендовано иметь дела с компаниями, не публикующими финансовую отчетность или представляющими ее неполностью. На держателей акций возлагается обязанность выплаты обязательного закята (ежегодный налог мусульман в пользу нуждающихся) с ценной бумаги при достижении минимального достатка (нисаб), с которого можно платить налог.

Рекомендовано не проводить сделки с акциями иностранных компаний из-за международных санкций и принять к сведению постановление правительства от 24 ноября 2022 года, разрешающее компаниям не раскрывать корпоративную информацию в полном объеме до 1 июля 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

29 декабря 2022 года Совет улемов опубликовал фетву, согласно которой покупка и продажа ценных бумаг не противоречит законам шариата. Мусульманам разрешили торговать акциями компаний, деятельность которых разрешена шариатом.

Религиозные нормы предписывают мусульманам проявлять особую деликатность при выборе компаний для инвестирования средств или инструментов кредитования. Для последователей ислама существуют специальные фондовые индексы, не включающие в себя акции компаний, чья деятельность противоречит мусульманским нормам. К примеру, S&P 500 Shariah Index или Dow Jones Islamic Market Index.

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Маргарита Головатенко