Татьяна Голикова: «Из бедности вышли 3,6 млн наших граждан»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что с 2017 года 3,6 млн россиян перестали быть бедными. Такую статистику она озвучила на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

— За период 2017—2022 годов благодаря активным мерам поддержки из бедности вышли 3,6 млн наших граждан. И хочу также отметить, что в структуре бедности за 2022 год также отмечено перераспределение доходов населения с высокодоходных групп в низкодоходные, — отчиталась она.

По словам Голиковой, сейчас правительство РФ отрабатывает с регионами вопросы регионального разреза бедности. Для каждого субъекта разработаны и утверждены целевые значения бедности до 2030 года.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Отметим, что в прошлом году на меры социальной поддержки в Татарстане выделили почти 25 млрд рублей. Как писало «Реальное время», за чертой бедности находится каждый шестнадцатый татарстанец.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов