Участие в ТЭФ-2023 подтвердили 22 региона России

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстанском международном форуме по энергетике и энергоресурсоэффективности — ТЭФ-2023 примут участие представители 22 регионов России. Об этом сообщил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев:



— К настоящему времени участие в ТЭФ у нас подтверждают представители 22 субъектов Российской Федерации как на уровне органов власти, так и предприятия, организации, — рассказал он.

Согласно распоряжению Кабмина Татарстана, ТЭФ-2023 пройдет в Казани с 5 по 7 апреля. В рамках форума запланирована специализированная выставка TatEnergyExpo-2023 на площади 2,2 тысячи кв. метров. В ней, как рассказал первый заместитель генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игорь Астафьев, примут участие представители 16 регионов России. Мероприятие посетят и «коллеги из Белоруссии».

В 2022 году Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности проходил с 19 по 21 апреля, хотя изначально планировался на 13—15 апреля. Мероприятие принял МВЦ «Казань Экспо».

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Как выяснило «Реальное время», ТЭФ-2023 обойдется в 7,946 миллиона рублей. Из них 6,6 миллиона предусмотрены на подготовку и проведение мероприятия, которое, к слову, является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе, еще 1,34 миллиона — на изготовление и поставку раздаточного материала для участников.

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Татьяна Демина