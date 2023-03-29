«Возникла определенная конкуренция с KazanForum»: ТЭФ-2023 посетят 22 региона России и Беларусь

О проблемах в сфере энергетики и ТЭФ-2023

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Татарстанский международный форум по энергетике и энергоресурсоэффективности — ТЭФ-2023 пройдет в Казани с 5 по 7 апреля. В рамках него запланирована специализированная выставка TatEnergyExpo-2023 на площади 2,2 тысячи кв. метров, что почти в 2 раза больше, чем в 2022 году, рассказал первый заместитель генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игорь Астафьев. Подробнее — в материале «Реального времени».



«Мы работали с большим количеством стран, но...»

В этом году в ТЭФ примут участие 22 региона страны, заявил заместитель министра промышленности и торговли Татарстана Марат Минибаев. «Участие в ТЭФ у нас подтверждают представители 22 субъектов Российской Федерации — как на уровне органов власти, так и предприятия, организации», — рассказал он.

Мероприятие посетят и представители энергетической отрасли из Белоруссии. По словам первого заместителя генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игоря Астафьева, привлечь к ТЭФ большее количество стран не удалось из-за KazanForum-2023, который пройдет с 18 по 20 мая.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

— Мы работали с большим количеством стран, но нужно понимать, что в мае состоится KazanForum. Все страны Ближнего Востока уже подтвердили свое участие там. В том числе будут представлены компании в сфере энергетики. Мероприятия у нас проходят достаточно близко друг к другу, и в силу календаря мероприятий возникла определенная конкуренция между ними, — отметил Астафьев.

Для ТЭФ-2023 подготовлены специальная деловая программа, заседание правительства Татарстана, конкурсы на лучшие достижения в области энергетики и молодежный день «Мы выбираем энергоэффективность» — всего 19 мероприятий. Одной из ключевых тем форума станет технологическое импортозамещение. Что касается выставки TatEnergyExpo, то в ней примут участие представители 16 регионов России, а также «коллеги из Белоруссии» — всего 71 компания.



Как ранее выяснило «Реальное время», ТЭФ-2023 обойдется в 7,946 миллиона рублей. Из них 6,6 миллиона предусмотрены на подготовку и проведение мероприятия, которое, к слову, является крупнейшим международным событием в области энергетики, энергоэффективности и ресурсосбережения в Приволжском федеральном округе, еще 1,34 миллиона — на изготовление и поставку раздаточного материала для участников.

«Вопросы есть по оборудованию большой мощности»

Спикеры затронули тему импортозамещения и проблемные точки отрасли. Так, Минибаев сообщил, что продукцию малой энергетики практически полностью производят отечественные компании. Однако остро стоит вопрос об оборудовании большой мощности.

— Вопросы есть по оборудованию большой мощности, такие достаточно серьезные. Мы как раз будем это обсуждать на нашей панельной дискуссии. Сейчас по вентиляционным видам тоже активно развиваются проекты, несмотря на то, что крупные компании ушли. Меньшие команды выкупили и технологии, и оборудование. Сейчас ряд компаний заинтересованы в том, чтобы начать в республике производство оборудования, — подчеркнул он.

Заместитель министра также отметил вклад сетевых компаний в отечественное производство.

— Практически любое оборудование, кабельная продукция, оборудование для передачи, распределения электроэнергии, трансформаторные станции — все это производится у нас в России разными производителями. Между ними уже существует собственная конкуренция. У нас в республике есть и свои производители. В этом плане сетевой комплекс подготовился наилучшим образом, — заявил он.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Что касается ветряной энергетики, на данный момент рассматриваются несколько предложений по производству такого оборудования на территории Татарстана. Минибаев рассказал, что на форуме эта тема также не останется незамеченной.

Как сообщил журналистам заместитель генерального директора МВЦ «Казань Экспо» Игорь Астафьев, на прошлой неделе завершился конкурс «Энергоэффективное оборудование и технологии», его итоги подведут в первый день ТЭФ. Спикер выразил радость, что «огромное количество заявок» поступило в номинации «Лучший проект — техническое решение в импортозамещении в области энергетики и энергоэффективности».

— С учетом сложившейся ситуации наше выставочное мероприятие становится эффективным, качественным инструментом для презентации импортозамещения, презентации нашей отечественной продукции с максимально высокой долей локализации, что, безусловно, радует, — отметил он.

«Залог того, что у нашей энергетики есть будущее»

В последний день форума, 7 апреля, в рамках ТЭФ пройдет молодежный день «Мы выбираем энергоэффективность». В него включены шесть интерактивных мероприятий, в том числе мастер-классы, квизы и конкурсы.

Минибаев также упомянул о викторине «Что? Где? Когда?» — «битве умов молодых энергетиков». В нее включат вопросы, связанные с отраслью, ее историей и оборудованием. Кроме того, в Татарстане проводится конкурс студенческих стартапов при поддержке энергетических предприятий и министерства.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Мы будем встречаться с победителями этой программы, будет встреча с индустриальными партнерами, то есть с теми компаниями, которые непосредственно будут реализовывать их идеи. Это те студенты, которые прошли через большой этап отбора, уже получили финансирование, и уже они будут обсуждать вопросы взаимодействия с компаниями по выпуску новой продукции, интеграции их научной работы в работу промышленных предприятий, — объяснил замминистра.

Также в молодежный день пройдут мастер-классы по направлению профориентации с участием КГЭУ. По словам Минибаева, целью этих мероприятий является ознакомление с рабочими профессиями энергетической отрасли.

— Молодежные дни — это прекрасный залог того, что у нашей энергетики есть будущее, и мы обязательно примем все меры для того, чтобы мероприятия для подрастающего поколения прошли с максимальным комфортом, — отметил Астафьев.

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