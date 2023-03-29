«Ведомости»: Россия отменит международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией в 2025 году
Россия уже к 2025 году может отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документы к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленному в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.
Также, по данным газеты, с Белоруссией режим без роуминга уже номинально действует.
Согласно дорожной карте отмены роуминга на территории ЕАЭС, приложенной к запросу, операторы после проведения аналитики должны принять меры, чтобы пресечь мошенничество на своих сетях.
До конца 2024 года телекоммуникационные компании должны представить «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств — членов ЕАЭС».
А к первому кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов стран ЕАЭС.
В декабре прошлого года «Ведомости» сообщали, что операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Напомним, национальный роуминг отменили в мае 2019-го для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя.
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