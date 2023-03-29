«Ведомости»: Россия отменит международный роуминг с Казахстаном, Киргизией и Арменией в 2025 году

Россия уже к 2025 году может отменить международный сотовый роуминг с входящими в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) Казахстаном, Киргизией и Арменией. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на документы к запросу Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), направленному в адрес всех крупных мобильных операторов союзных государств и Минэкономразвития России.



Также, по данным газеты, с Белоруссией режим без роуминга уже номинально действует.

Согласно дорожной карте отмены роуминга на территории ЕАЭС, приложенной к запросу, операторы после проведения аналитики должны принять меры, чтобы пресечь мошенничество на своих сетях.

Фото: flickr.com

До конца 2024 года телекоммуникационные компании должны представить «правила использования справедливых тарифов на услуги связи на территории государств — членов ЕАЭС».

А к первому кварталу 2025 года операторы должны снизить ставки международного интерконнекта и ввести соответствующие тарифы на услуги сотовой связи для абонентов стран ЕАЭС.

В декабре прошлого года «Ведомости» сообщали, что операторы «Билайн», «Мегафон» и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Национальный роуминг позволяет использовать сеть другого мобильного оператора внутри той же страны. Напомним, национальный роуминг отменили в мае 2019-го для всех регионов, кроме Крыма и Севастополя.

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Илина Хакимова