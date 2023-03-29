Правительство Казахстана ушло в отставку

Правительство Казахстана после избрания нижней палаты парламента республики ушло в отставку. Об этом информирует сайт президента страны Касым-Жомарта Токаева.

— В связи со сложением полномочий правительства Республики Казахстан перед вновь избранным мажилисом парламента Республики Казахстан постановляю: правительству Республики Казахстан исполнять свои обязанности до утверждения нового состава правительства Республики Казахстан, — подчеркнул Токаев в указе.

Отметим, что кабмин ушел в отставку в соответствии с новой Конституцией.

Фото: akorda.kz

На днях в нижнюю палату парламента Казахстана прошли шесть из семи зарегистрированных в республике партий. Большинство голосов получила правящая партия «Аманат».

Напомним, в середине марта глава Демократической партии Казахстана «Ак жол» («Светлый путь») Азат Перуашев предложил переименовать Казахстан в Казахскую Республику. В партии напомнили, что с подобной инициативой они обращались к властям в 2019 году, но правительство эту идею не поддержало.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов