Владимир Путин рассказал о «скромных темпах роста» зарплат россиян

Президент России Владимир Путин высказался о темпах роста зарплат жителей страны. Он отметил, что их размер увеличивается, но пока скромными темпами.

— Заработные платы и реально располагаемые доходы населения в целом по стране вновь стали расти в реальном выражении. Да, это пока очень скромные цифры... но все-таки они есть. Конечно, это очень мало, но это все-таки движение в правильном направлении, — передает слова главы государства RT.

Он добавил, что российская экономика демонстрирует позитивную динамику, в том числе за счет освоения освободившихся ниш западных компаний.

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

Накануне в Банке России рассказали, что в стране увеличился срок, в течение которого гражданин может накопить на покупку квартиры в новостройке. Если по состоянию на конец 2019 года ему бы понадобилось 6 лет, то теперь — 8 лет, при условии, что человек не будет есть и пить.

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Айрат Назипов