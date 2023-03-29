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Дмитрий Медведев может посетить Казань

10:05, 29.03.2023
Дмитрий Медведев может посетить Казань
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев может сегодня посетить Казань. Об этом «Реальному времени» сообщили собственные источники.

Сейчас в центре города отмечается усиленный режим работы Госавтоинспекции. Парковки на площади Свободы закрыты до вечера.

Также рядом с кабмином меняют дорожные знаки. Как говорят источники, это связано с возможным приездом Дмитрия Медведева.

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Официальной информации о его приезде пока нет.

Напомним, в 2017 и 2019 годах Дмитрий Медведев приезжал в столицу Татарстана в качестве премьер-министра России. «Реальное время» собрало информацию о всех его визитах в Казань.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова
ОбществоВласть Татарстан

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