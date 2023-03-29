Дмитрий Медведев может посетить Казань
Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев может сегодня посетить Казань. Об этом «Реальному времени» сообщили собственные источники.
Сейчас в центре города отмечается усиленный режим работы Госавтоинспекции. Парковки на площади Свободы закрыты до вечера.
Также рядом с кабмином меняют дорожные знаки. Как говорят источники, это связано с возможным приездом Дмитрия Медведева.
Официальной информации о его приезде пока нет.
Напомним, в 2017 и 2019 годах Дмитрий Медведев приезжал в столицу Татарстана в качестве премьер-министра России. «Реальное время» собрало информацию о всех его визитах в Казань.
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