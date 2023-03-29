Дмитрий Песков заявил о невозможности достигнуть цели спецоперации путем дипломатии

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что достижение целей России политико-дипломатическим способом в случае с Украиной невозможно. Об этом сообщает RT.

По его словам, в Москве неоднократно говорили, что цели России могут достигаться различными путями. Но в случае с Украиной договориться с помощью дипломатии нельзя. Поэтому и проводится спецоперация, подчеркнул Песков.

Он добавил, что борьба между Россией и Западом будет длиться долго. Пресс-секретарь подчеркнул, что для победы нужна «твердость, уверенность в себе, целенаправленность и единение вокруг президента».

Фото: realnoevremya.ru

Специальная военная операция продолжается больше года. О ее начале президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в России началась частичная мобилизация, о завершении которой министр обороны страны Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



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Айрат Назипов