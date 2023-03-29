На Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность ВС России боеприпасами

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В ходе рабочей поездки заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева на Казанском пороховом заводе рассмотрели обеспеченность Вооруженных сил РФ порохами, боеприпасами и другими современными средствами поражения.

— В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности — полностью и без сбоев обеспечить потребности Вооруженных сил России, — сказал он и отметил, что необходимо не просто наращивать объемы выпуска такой продукции, но и обиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий и новых разработок.

По словам Медведева, оборонно-промышленная отрасль в России проходит трансформацию: расширяется производство, внедряются новые комплексы.

Зампред Совбеза обсудил с губернаторами Приволжского Федерального округа (ПФО) вопросы набора на военную службу по контракту.



Дмитрий Медведев прибыл в Казань сегодня днем. В пресс-службе раиса Татарстана сообщали, что зампредседателя Совбеза проведет в столице республики один день. О том, что Дмитрий Медведев 29 марта посетит Казань, «Реальное время» писало утром. В центре города к его визиту шли активные приготовления.

В 2017 и 2019 годах Дмитрий Медведев приезжал в столицу Татарстана в качестве премьер-министра России. «Реальное время» собрало информацию о всех его визитах в Казань.

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Маргарита Головатенко