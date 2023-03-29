В России появится реестр недобросовестных блогеров

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

В России появится реестр недобросовестных блогеров, работать с которыми не рекомендуется. Соответствующий список опубликует Ассоциация блогеров и агентств (АБА), пишут «Известия».

Ассоциация разработала инструмент для выявления блогеров, которые работают с нарушениями — в Telegram-бот можно добавить жалобу.

Оставить жалобы можно не только на блогеров, но и на клиентов, агентства, продюсерские центры. По словам экспертов, это поможет заставить блогеров работать в рамках закона и не рекламировать запрещенную информацию.

Фото: realnoevremya.ru

Система работает с выдачей «карточек», которые обозначают причину попадания в списки и количество жалоб. Уточняется, что модераторы разбирают все жалобы в индивидуальном порядке, чтобы исключить вероятность ложной жалобы, направленной на компрометирование блогера.

Желтая карточка присваивается блогерам с одной или двумя жалобами. Члены АБА информируют рынок о финансовых и юридических рисках в работе с ними. Коричневая карточка говорит о репутационных рисках при сотрудничестве с блогером. Черная карточка (blacklist) для тех, кто был замечен с серьезными нарушениями. Члены АБА отказываются работать с этими блогерами.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Айрат Назипов