Итоги дня: встреча Путина и Си Цзиньпина, аномальное потепление в Татарстане, коллегия МВД России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 20 марта:
- Президент России Владимир Путин выступил на коллегии МВД. В целом работу ведомства он оценил положительно, обратив внимание на позитивную тенденцию в повышении раскрываемости преступлений, но указав при этом на необходимость быть решительнее и жестче в противодействии преступности. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Владимир Путин написал статью «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» об отношениях двух стран. Ее опубликовала газета «Жэньминь жибао». Президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина находятся на наивысшем уровне за всю их историю и сейчас они вступают в новую эпоху. Говоря об урегулировании украинского кризиса, он заявил: «Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий».
- Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с трехдневным рабочим визитом в Россию и встретился с Владимиром Путиным. Они провели неформальные переговоры, во время которых обсудили ряд важных вопросов, касающихся как отношений между двумя странами, так и их влияния на всю мировую арену. Основные тезисы их встречи — в материале «Реального времени».
- С октября этого года банки в России должны будут использовать для передачи финансовой информации только отечественные сервисы и инфраструктуру. Центробанк считает, что мера позволит обеспечить надежность, бесперебойность и безопасность обмена данными при проведении внутрироссийских операций.
- Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, если Киев утратит свой боевой потенциал. С таким заявлением выступил Ян Эмерик Росцишевский, заявивший, что «если Украина не сможет защитить свою независимость», то Варшаве останется только вступить в конфликт.
- В 2023 году средняя зарплата на крупных предприятиях Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани вырастет с 70,1 тысячи до 83 тысяч рублей. В прошлом году она увеличилась на 22%.
- В России срок действия водительских прав, истекших в 2022 году или истекающих в 2023-м, автоматически продлен на три года. Об этом сообщили в МВД страны.
- Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда Карима Ахмад Хана, выдавшего на прошлой неделе ордер на арест Владимира Путина. Оно затронуло также судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса.
- Основатель и один из лидеров музыкальной российской группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) погиб. Его тело обнаружили водолазы. Трагедия произошла у села Диево-Городище Некрасовского района Ярославской области. Группа из пяти человек провалилась под лед. Двое из них погибли, троих до сих пор ищут спасатели.
- На заседании Инвестиционного совета Татарстана одобрены восемь крупных проектов общей стоимостью 88,5 млрд рублей. В их числе строительство логистического комплекса АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» в Тукаевском районе стоимостью 12 млрд рублей и складской комплекс АО «Нэфис Косметикс» стоимостью 7,5 млрд рублей.
- В России стартовал досрочный период сдачи (ЕГЭ). Первые предметы, которые сдали 20 марта школьники, — география и литература.
- Россия заняла 70-е место в ежегодном Всемирном докладе счастья, который готовится группой экспертов по заказу ООН — она поднялась с 80-й строчки. Самой счастливой страной в мире шестой год подряд признается Финляндия, рядом расположились Дания и Исландия. США — на 15-й строчке, Германия — на 16-й, Великобритания — 19-я.
- В администрации раиса Татарстана напомнили бизнесу о праве не платить за вывоз мусора, если фирма не производит отходов. Правда, отказ от платы необходимо обосновать, а как — неизвестно. О нереализуемом праве, плате за вывоз ТКО, которую суд постановил перевести «за того парня», и инициативе татарстанских властей по защите прав предпринимателей в области обращения с ТКО — в материале «Реального времени».
- В Цивильском округе Чувашии, в котором обнаружили сибирскую язву, нет угрозы распространения заболевания, заверил глава республики Олег Николаев. В очаге находится один бычок и семь голов мелкого рогатого скота, они вакцинированы от сибирской язвы.
- Кировский суд Казани огласил приговор по уголовному делу о водной прогулке на катере «Казанец-1», которая летом 2022 года едва не закончилась гибелью людей. Полностью признавшие вину капитан Владимир Грибков и Владимир Казаков, которого считают организатором тура, наказаны уголовными штрафами по 100 тысяч рублей. При этом с учетом времени, отбытого под домашним арестом, суд сократил штраф последнего вдвое. Детали — в репортаже «Реального времени».
- В России за последние пять лет пресекли 50 нападений на учебные заведения. При этом в МВД заявили, что трагедии, подобные произошедшей в Ульяновской области и Удмуртии, достаточно сложно предупредить без своевременного выявления причин девиантного поведения.
- В январе 2023 года Россия стала лидером по поставкам в Китай природного газа — 2,7 млрд кубометров. «Газпром» поставил по магистрали «Сила Сибири» почти 2 млрд куб. м газа. Поставки СПГ добавили еще 770 млн куб. м. Общий импорт в январе 2023-го год к году показал рост на 1% — до 11,3 млрд куб. м.
- Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал падение купола одного из минаретов строящейся мечети «Ар-Рахим»: «У любой проблемы всегда есть конкретная фамилия, звание и должность человека». Упавший купол уже не подлежит восстановлению. Среди возможных причин — нарушение конструкции при установке и консервация объекта не в соответствии с требованиями строительных норм и правил.
- В Казани рядом с парком Победы начинаются изыскательские работы и проектирование парка на замену «Кырлаю». «Подходим к вопросу эскизного проекта, самые лучшие практики на сегодняшний день изучаются нашими коллегами из компании СИНХ», — рассказал мэр города Ильсур Метшин.
- Власти Казани определили место, на котором построят культурно-досуговый центр Ново-Савиновского района, — для этого выделили земельный участок площадью 6 240 квадратных метров у парка Победы. На сегодняшний день только в этом районе города нет своего КДЦ.
- Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч, сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. Пострадали 107 204 человека.
- В Казани под угрозой закрытия оказался молодежно-подростковый центр боевых искусств «Цудзуки». Преподаватели и родители, чьи дети в настоящее время не могут посещать занятия, закидали своими обращениями как мэрию города, так и аппарат раиса Татарстана. По их словам, учебное заведение хотят снести из-за некогда затянувшихся «бюрократических проволочек и не вовремя оформленных документов».
- К концу этой недели в Татарстане потеплеет до +11 градусов. В пятницу, субботу и в воскресенье, 24—26 марта, средние температуры превысят норму на 6—8°С. Днем во вторник, 21 марта, ожидается от +4 до +9°С.
Ключевые события 390-го дня специальной военной операции на Украине:
- В Минобороны России сообщили, что на Купянском направлении ударами авиации и огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ у н.п. Двуречная, Берестовое Харьковской области и Артемовка (ЛНР).
- На Красно-Лиманском направлении действиями подразделений группировки войск «Центр», ударами авиации и огнем артиллерии поражена живая сила и техника ВСУ около н.п. Ямполовка и Терны (ДНР).
- На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ около Угледара и Новомихайловки (ДНР).
- На Херсонском направлении уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.
- Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил России за сутки поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях. Истребительной авиацией ВКС России у Колесниковки в Харьковской области сбит украинский вертолет Ми-8.
- Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM. Уничтожены семь украинских беспилотников у н.п. Кременная, Рубежное, Площанка, Кармазиновка (ЛНР) и Кирилловка (ДНР).
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Илина ХакимоваОбществоВластьИнфраструктураОбразованиеБизнесЭкономика
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