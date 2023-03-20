«Теперь мебель вожу»: как устроитель «подводного рейса» и 73-летний капитан каялись в суде

Осужденным к штрафам на 150 тысяч казанцам светят гражданские иски на 1,2 миллиона рублей

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова (Казаков и Грибков)

Кольцо с бриллиантом, спецтехника для светомузыки и весьма дорогие мобильные телефоны указали в качестве своих потерь пассажиры затонувшего под Казанью прогулочного катера. Ни один из чудом выживших на суд по уголовному делу сегодня не пришел: в СК у них заблаговременно собрали заявления о согласии на особый порядок судопроизводства. В итоге процесс закончился за полтора часа — обвинительным штрафным приговором. 73-летний капитан «утопленника» должен выплатить 100 тысяч рублей, а бизнесмен-организатор рейса — 50 тысяч, с учетом времени отбытого под домашним арестом. Как выяснилось на процессе, первый вышел в тот рейс бесплатно, ну а второй рассчитывал заработать 103 тысячи. Детали — в репортаже «Реального времени».

Владелец судна получил статус потерпевшего

Еще до поступления дела в суд обвиняемые написали ходатайства о рассмотрении их дела в особом порядке — без допросов свидетелей и исследования доказательств, но при полном признании вины подсудимыми. По результатам такого рассмотрения суд не вправе назначить фигурантам наказание более двух третей от максимального срока. В данном случае это 1 год и 6 месяцев от предусмотренных санкцией 2 лет лишения свободы.

Впрочем, в прениях представитель Татарской транспортной прокуратуры Дмитрий Горб просил о более мягком наказании — уголовных штрафах по 110 тысяч рублей каждому. Тогда как защитники предлагали еще более мягкое наказание — прекращение дела с назначением судебного штрафа. В этом случае их клиенты могли избежать судимости. Но против такого подхода категорически возражал гособвинитель.

Председательствующий судья в итоге дал обоим по 100 тысяч рублей в качестве уголовных штрафов, но зачел Владимиру Казакову отбытое под домашним арестом и снизил его наказание до 50 тысяч. Заметим, меру пресечения обвиняемого заменили подпиской еще до направления дела в суд.

«Некоторые из пассажиров не умели плавать», — подчеркнул риски гособвинитель по делу Дмитрий Горб

Согласно обвинению, именно Казаков создал сайты для рекламы организации водных туров и развлечения, а летом 2022 года заключил договор о проведении 10 июля дня рождения на воде на сумму 103 тысячи рублей — аккурат в 11-ю годовщину крушения теплохода «Булгария», на котором погибли 122 человека. Впрочем, на руки от заказчика Казаков успел получить лишь аванс в 30 тысяч.

Судом установлено: 10 июля 2022 года обвиняемые, провели речную прогулку для 28 человек, хотя достоверно знали — катер «Казанец-1» вмещает 12 человек и на борту отсутствует достаточное количество спасательных средств. Судно отчалило от лодочной станции «Волжская гавань» в районе Аракчино в 10 часов 15 минут, имея крен на левый борт. Вместе с членами экипажа на нем было 30 человек, тем не менее катер добрался на другой берег Волги и после стоянки между поселками Моркваши и Печище отправился назад в 16.30. Отплыли задним ходом, волна захлестнула корму — однако тонуть катер начал не сразу, а примерно на середине судового хода. Но зато быстро ушел под воду и перевернулся. Людей спасла оказавшаяся рядом баржа.

— Некоторые из пассажиров не умели плавать, — подчеркнул риски гособвинитель по делу Дмитрий Горб, а еще отметил — судоводитель Грибков предвидел возможность опасных последствий, но самонадеянно рассчитывал на их предотвращение. Поэтому не убедился, что закрыто технологическое отверстие в борту судна и не проверил исправность катера.

Статус потерпевшего получил и владелец катера Михаил Морозов. Фото: Центральное МСУТ СКР

Материальный ущерб по делу следствие оценило в 1 млн 247 тысяч рублей. При этом владелец судна лишился имущества на 120 тысяч, а у прокатившихся под водой пассажиров вышли из строя гаджеты и личные вещи, один из которых загрузился в эту поездку аж на 500 тысяч.

При этом статус потерпевшего получил и владелец катера Михаил Морозов, успевший побывать в федеральном розыске по этому делу. Напомним, к силовикам он в итоге явился сам, но привлекать его к уголовной ответственности не стали. Ущерб владельца, согласно обвинению, составил 120 тысяч рублей, но что входит в эту сумму — на процессе озвучивать не стали.

Ветеран флота: «Этот катер возил до 50 человек»

В перерыве заседания 73-летний капитан Владимир Грибков признался «Реальному времени», что никакой оплаты за тот рейс не получил, да и не должен был.

— Я за деньги [в плавание] не хожу — так, отдохнуть только для себя, — сообщил он позже и суду.

Сказал — виноват в том, что отправился по воде с перегрузом — взяв на борт с командой 30 человек: «Там 12 человек было только поваров и диджеев. Мог махнуть рукой и не ехать». На вопрос о технической неисправности судна Грибков сообщил — уже после поднятия судна на корме обнаружили отверстие небольшого размера — незакрытое техническое отверстие, через которое вода могла попасть в трюм.

Бывший начальник Грибкова, экс-начальник службы безопасности флоторыбной промышленности Волжско-Камского бассейна Юрий Елькин пришел в качестве слушателя, поддержать капитана. Он считает — причина ЧП следствием так и не была установлена. Аргумент приводит такой — техническое отверстие закрыли, а проблема осталась: «Когда этот катер отогнали на стоянку в Аракчино, он через два дня снова затонул. Так и стоит там, полузатопленный».

Также ветеран водного флота с 50-летним стажем утверждает: «До переоборудования этот катер на Кабане возил и детей, и взрослых числом до 50 человек. Было это лет 20 назад».

Бывший начальник капитана считает — причина ЧП следствием так и не была установлена

До исследования технических характеристик «утопленника» и результатов экспертиз процесс не дошел — таков уж особый порядок. Зато вопросы от председательствующего по делу судьи Феликса Сабитова помогли выяснить: уже через месяц после ЧП капитан оперативно избавился от имущества — подарил дочери и дачу, где живет круглый год, и внедорожник Mitsubishi Outlander. При этом месячный доход пенсионера не превышает 22 тысяч рублей.

Казаков: «Все-таки не бесполезные мы люди»

53-летний Владимир Казаков заявил суду, что от машины отказался еще 10 лет назад. Имеет в собственности лишь комнату в квартире, где живет с дочкой и женой, что сейчас оформляет инвалидность. Речными перевозками больше не занимается.

— Работаю водителем «Газели». Теперь мебель вожу, — сообщил подсудимый.

По данным СК, ранее Казаков работал в структурах МЧС, включая Госинспекцию по маломерным судам, а став бизнесменом, организовывал речные рейсы на теплоходе «Трио», собственник которого Александр Борисов в 2022 году был наказан уголовным штрафом 60 тысяч рублей за вывоз 44 человек на теплоходе с неисправным двигателем и при нехватке средств спасения.

Первый допрос организатора тура состоялся через несколько часов после затопления катера «Казанец-1», прямо в речном порту. А вот явку с повинной Казаков написал лишь 13 июля, когда его вновь пригласили в СК и сообщили о статусе подозреваемого.

Владимир Казаков попросил суд о минимальном наказании

— Я хотел бы извиниться перед пострадавшими, но их нет, к сожалению, — отметил сегодня в последнем слове организатор рейса. — Вину полностью признаю. Однозначно не должен быть этого делать. Просто доверился хозяину судна. Хотя должен был сам проверить техническое состояние... К сожалению, этого не сделал.

Казаков попросил суд о минимальном наказании со словами: «Все-таки не бесполезные мы люди, можем еще принести пользу...»

73-летний Владимир Грибков не исключил, что тот июльский рейс был для него последним: «Виноват, больше такого не повториться. Наверное, больше уже на судно не встану».

Мотивировочная часть приговора с учетом изменений в законодательстве не озвучивалась.