В Турции число жертв землетрясений превысило 50 тысяч человек

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Число жертв февральских землетрясений в Турции превысило 50 тысяч, сообщил глава Управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.



— Жертвами землетрясений 6 февраля стали 50 тысяч 96 человек, пострадали 107 тысяч 204 человека, — заявил он.

Сегодня генеральный консул Турции в Казани Исмет Эрикан в ходе встречи с раисом Татарстана поблагодарил республику за гуманитарную поддержку страны после февральских землетрясений в феврале 2023 года.

11 марта из аэропорта Казани в турецкую провинцию Адана на самолете Ил-76 отправили собранный жителями Татарстана гуманитарный груз для пострадавших от землетрясения. Это первый самолет, который полетел из Татарстана, хотя отправка гуманитарных грузов осуществлялась с первого дня после землетрясения — через Москву. Общий вес груза составил 35 тонн, примерно 20 из них пришлось на продуктовые наборы, спальные мешки и принадлежности (одеяла, подушки и прочее), а также на детскую одежду.

По данным на 11 марта, число погибших в результате землетрясения в Турции достигло почти 48 тысяч человек. Общий ущерб от февральских землетрясений в Турции превысил $105 млрд.



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Маргарита Головатенко