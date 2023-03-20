В Польше опровергли слова о готовности вступить в войну с Россией

Посольство Польши во Франции опровергло слова своего же посла о готовности Варшавы стать участницей конфликта с Россией, если Украина утратит свой боевой потенциал.

Напомним, вчера посол Польши в Париже Ян Эмерик Росцишевский в интервью заявил, что «если Украина не сможет защитить свою независимость», то Польше останется только вступить в конфликт.



— В связи с появляющимися комментариями на тему интервью посла Росцишевского французскому каналу LCI 18 марта текущего года обращаем внимание, что оно в некоторых СМИ было интерпретировано в отрыве от контекста, в котором было дано, — приводит «РИА Новости» слова дипмиссии.

Фото: pixabay.com

Там заявили, что во время интервью посол лишь настаивал на помощи Киеву со стороны союзников. По мнению дипмиссии, в контексте всего разговора ясно, что в нем якобы нет обещания непосредственного участия Польши в конфликте, а лишь предупреждение о последствиях, которые последуют за проигрышем Украины, а в частности о риске «нападения или втягивания России в войну очередных стран Центральной Европы, стран Балтии и Польши».

В посольстве отметили, что в целом посол «ясно говорит» о том, что Варшава, наоборот, не находится в состоянии войны, но готова «сделать все, чтобы помочь Украине в этом конфликте».

В Польше выразили готовность шантажировать Международный олимпийский комитет (МОК) бойкотом Олимпийских игр в Париже в случае допуска к ним спортсменов из России и Белоруссии. Об этом заявил министр спорта и туризма республики Камиль Бортничук.

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Илина Хакимова