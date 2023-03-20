«Коммерсантъ»: водолазы нашли тело основателя группы Cream Soda Дмитрия Свиргунова

Фото: dimanova (соцсети)

Основатель и один из лидеров музыкальной группы Cream Soda Дмитрий Свиргунов (Дима Нова) погиб. Его тело обнаружили водолазы, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла у села Диево-Городище Некрасовского района. Группа из пяти человек провалилась под лед.

— Предварительно установлено, что компания из десяти человек проводила досуговый отдых, в ходе которого они решили выйти на лед, после чего пять из них провалились под лед. Одна девушка спаслась самостоятельно, 27-летний мужчина скончался в машине скорой помощи. Поиски трех других мужчин, предположительно 1988 г. р., 1997 г. р., 1994 г. р., продолжаются, — сообщали в следственном управлении СКР по Ярославской области.

Фото: yaroslavl.sledcom.ru

Cream Soda — российская электронная музыкальная группа, основанная в 2012 году. Согласно данным из открытых источников, помимо Свиргунова, в нее входила Анна Романовская, которая покинула коллектив в прошлом году. Сейчас в группе числится Илья Гадаев.

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Айрат Назипов