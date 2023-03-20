Путин: Россия и Китай строят многополярное мироустройство

Президент России Владимир Путин написал статью «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее» об отношениях двух стран в газете «Жэньминь жибао». Перевод материала на русском языке опубликовали на сайте Кремля.

Президент России подчеркнул, что отношения Москвы и Пекина сейчас находятся на наивысшем уровне за всю их историю, сейчас они вступают в новую эпоху.

— В отличие от некоторых претендующих на гегемонию и вносящих разлад в мировую гармонию стран Россия и Китай в буквальном и переносном смысле строят мосты, — заявил Путин.

Также президент России обратил внимание на взаимодействие двух стран на международной арене и оценил координацию позиций Пекина и Москвы словами «стоя плечом к плечу, «как скала посреди бурного потока». Страны вместе выступают за создание многополярного мира, в то время как Запад и в частности США взяли «курс на двойное сдерживание России и Китая», считая их угрозами и конкурентами.



— Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Однако еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены отнюдь не нами, — подчеркнул Путин.

Он отметил, что «будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий». По словам президента РФ, «ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации».

— Именно российско-китайские отношения сегодня фактически выступают краеугольным камнем региональной, да и глобальной стабильности... — резюмировал Владимир Путин.

Уже на этой неделе председатель КНР Си Цзиньпин посетит Россию по приглашению президента Владимира Путина.



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Илина Хакимова