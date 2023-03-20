«Развитие и процветание России достигли стремительного прогресса»: Си Цзиньпин встретился с Владимиром Путиным

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Сегодня председатель КНР Си Цзиньпин прибыл с трехдневным рабочим визитом в Россию. В рамках первого дня китайский лидер в представительском кабинете первого корпуса Кремля встретился с президентом страны Владимиром Путиным. Главы государств провели неформальные переговоры, где обсудили ряд важных вопросов, касающихся как отношений между двумя странами, так и их влияния на всю мировую арену. Основные тезисы их встречи — в материале «Реального времени».

«Мы даже немножко вам завидуем»

Си Цзиньпин прилетел в Москву около 13.00. По красной дорожке к президентскому терминалу председатель КНР прошел вдоль выстроившегося почетного караула с музыкальным сопровождением военного оркестра. В делегацию встречавших китайского лидера вошли вице-премьер Дмитрий Чернышенко, замглавы МИД России Андрей Руденко, а также посол страны в Пекине Игорь Моргулов.

Встреча началась с того, что президент России поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост главы Китайского государства. Вместе с тем Владимир Путин отметил и то, что у Пекина с Москвой много совместных целей и задач.

— Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание, — добавил он, обращаясь к лидеру КНР.

Вместе с этим глава государства заявил, что Китай за последние годы сделал колоссальный рывок вперед в своем развитии, что вызывает интерес во всем мире и «мы (Россия, — прим. ред.) даже немножко вам завидуем». Также Владимир Путин выразил уверенность, что под руководством Си Цзиньпина Китай продолжит развиваться и добиваться поставленных целей.

— В Китае создана весьма эффективная система развития экономики и укрепления государства. Она намного более эффективная, чем во многих других странах мира, это очевидный факт. Рыночные механизмы сочетаются с достаточно уверенным политическим курсом и приносят свои видимые результаты. Уверен, под Вашим руководством Китай сделает в ближайшие годы дальнейшие шаги в своем развитии и, безусловно, будет добиваться тех целей, которые вы ставите перед собой, — сказал он.

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Кремль ознакомился с предложениями КНР по урегулированию кризиса на Украине

Владимир Путин также сообщил, что первый визит Си Цзиньпина в качестве председателя КНР в Россию произошел ровно 10 лет назад.

— За это время мы сделали существенные шаги в развитии наших отношений. Более чем в два раза увеличился наш торговый оборот: был, по-моему, 87 с небольшим — сейчас уже под 200, 185 миллиардов долларов, — рассказал российский лидер.

Глава государства не мог обойти стороной и тему событий на Украине. По его словам, Россия заинтересована предложениями КНР по вопросу мирного урегулирования и эти инициативы будут неоднократно обсуждаться.

— Мы внимательно ознакомились и с вашими предложениями по урегулированию острого кризиса на Украине. Конечно, у нас будет возможность обсудить этот вопрос. Знаем, что вы исходите из принципов справедливости и соблюдения основополагающих положений международного права, неделимой безопасности для всех стран. Вы также в курсе, что мы всегда открыты для переговорного процесса. Мы обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением, — подчеркнул президент.

Продолжая тему влияния на международной арене, глава государства отметил, что российско-китайское взаимодействие способствует укреплению основополагающих принципов мироустройства и многополярности.

Фото: скриншот видео kremlin.ru

Си Цзиньпин: КНР уделяет большое внимание развитию российско-китайских отношений

В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность, что граждане России поддержат Владимира Путина на президентских выборах в следующем году. По его словам, под твердым руководством президента страна смогла достичь серьезного развития.

— Мне известно, что в следующем году в вашей стране состоятся президентские выборы. Под твердым руководством господина президента развитие и процветание России достигли стремительного прогресса. Уверен, что российский народ определенно продолжит поддерживать господина президента, — сказал он.

Кроме того, он отметил, что Китай благодарен президенту России за его положительное отношение к КНР.

— Большое спасибо, господин президент, за то, что Вы всегда давали положительную оценку развитию и строительству Китая, оказывали нам поддержку, — сказал Си Цзиньпин.

В завершение разговора китайский лидер заявил, что КНР придает большое значение отношениям с Россией, так как они обладают исторической логикой.

Фото: скриншот видео kremlin.ru

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Максим Кокунин