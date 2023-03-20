«Наш клуб закрыли и хотят снести»: казанский центр боевых искусств борется за право открыть свои двери

Команда тренеров, чьи подопечные служат в элитных войсках и охране раиса, с начала месяца пытается достучаться до властей

Фото: скриншот «Яндекс.Карты»

В Казани под угрозой закрытия оказался молодежно-подростковый центр боевых искусств «Цудзуки». Преподаватели и родители, чьи дети в настоящее время не могут посещать занятия, закидали своими обращениями как мэрию города, так и аппарат раиса Татарстана. По их словам, учебное заведение хотят снести из-за некогда затянувшихся «бюрократических проволочек и не вовремя оформленных документов». Однако сами власти заявляют, что спортивный клуб никуда не исчезнет, а его здание лишь находится на временном ремонте и в скором времени вновь станет доступно для посещения. Почему казанцы бьют тревогу и кто запер двери учреждения — в материале «Реального времени».

«Мы живы, пока помним»

На прошлой неделе в комментариях к публикациям в telegram-канале Рустама Минниханова стали появляться обращения от местных жителей с просьбой помочь в решении вопроса с работой спортивного клуба «Цудзуки». Позже сообщения посыпались и в городской чат с мэрией Казани. По словам граждан, учебное заведение, расположенное в Ново-Савиновском районе на улице Маршала Чуйкова, 59а, было закрыто 9 марта. Причиной тому стала протекающая крыша и появившиеся в ходе ее ремонта данные о том, что при строительстве здания вовремя не была оформлена часть документов.

— Рустам Нургалиевич, исәнмесез. Я от своего имени и от имени своих коллег хочу обратиться к вам за помощью. Больше никто не способен нам помочь, вы единственная надежда. Я работаю ведущим инженером на Казанском авиационном заводе, также работаю специалистом по работе с молодежью в центре боевых искусств «Цудзуки». Я отдал 25 лет жизни спорту в этом спортивном клубе, имею много регалий и спортивных достижений. Сейчас занялся тренерской деятельностью, в своем родном клубе. Этот клуб имеет огромную историю, высоко квалифицированных тренеров, которые, помимо основной деятельности, занимаются патриотическим воспитанием своих учеников. Это очень важно в наше время. Наш клуб закрыли 09.03.2023. Его хотят снести, деньги на капитальный ремонт не выделяют. Я прошу вас спасти этот клуб. Спасите сотни детей, которые с удовольствием посещают все кружки «Цудзуки», спасите историю. Ведь «мы живы, пока помним». Заранее благодарен, — написал один из работников учреждения.

Фото: соцсети

Особую активность в обращениях показывали именно преподаватели и работники «Цудзуки», которые не просто хотели защитить свой клуб, но и сохранить достижения своих воспитанников.

— Рустам Нургалиевич, добрый день! Меня зовут Ильсияр, я работаю детским тренером по каратэ и пара-каратэ в Центре боевых искусств «Цудзуки» в Казани. Я выросла в этом клубе и вот уже 15 лет занимаюсь воспитанием подрастающего поколения. «Цудзуки» знают по всей России, сотни детей из разных кружков и секций каждый месяц привозят награды с крупнейших турниров и конкурсов. Но из-за бюрократических проволочек и документов, которые не были вовремя оформлены, наш клуб закрыли и хотят снести. От имени всех сотрудников, от имени сотни детей и подростков прошу вас помочь сохранить этот центр. Не одно поколение людей выросло в стенах этого клуба. Не дайте, пожалуйста, разрушить то, что строилось годами, — пишет тренер.

Помимо спорта, музыки и танцев, клуб также занимается и патриотическим воспитанием молодежи.

— Добрый день! Я в «Цуздуки» с 1995 года, пришел мальчишкой в секцию бокса, а с 2001 года работаю в нем тренером. За время работы подготовил десятки кандидатов в мастера спорта и мастеров, в том числе трехкратного призера чемпионата России (такого результата в республике не было более 20 лет), члена национальной сборной Игоря Царегородцева! Имею благодарность от мэра города Ильсура Метшина за достижение высоких результатов во Всероссийской спартакиаде среди сильнейших спортсменов 2022 года, а также знак «Отличника физической культуры». Уважаемый Рустам Нургалиевич, в клубе много высококлассных специалистов по работе с детьми и подростками! В это не простое для нашей родины время, выполняя долг, наши воины на СВО защищают интересы России с оружием в руках, мы же с тренерами «Цудзуки» выполняем не менее важную роль в патриотическом воспитании наших детей и подростков, прививаем здоровый образ жизни и нравственность! — рассказал один из работников клуба.

Воспитанники «Цудзуки» служат в горячих точках и охране раиса Татарстана

«Реальное время» связалось с «Цудзуки», чтобы разобраться в данной ситуации. Как рассказал изданию директор учреждения Иван Агарков, 9 марта текущего года из-за протекающей крыши произошло ложное включение пожарной сигнализации. По его словам, клуб обесточили и закрыли до устранения неполадок. Однако позже руководство организации дало понять, что даже в случае проведения ремонта крыши клуб открыть не разрешат.

— Второй этаж здания не был оформлен при строительстве. По этой же причине уже много лет не выделяются деньги на текущий и капитальный ремонт здания. Стоимость устранения аварийной ситуации для продолжения работы клуба составляет не больше 10 тысяч рублей. Но руководство организации пошло по другому пути, решив закрыть клуб на неопределенный срок. Таким образом, из-за бюрократических проволочек и не оформленных вовремя документов наш клуб закрыли и хотят снести, — пояснил он.

Фото: предоставлено директором «Цудзуки» Иваном Агарковым

При этом Агарков отметил, что в настоящее время в клубе функционирует 20 спортивных секций и кружков, в которых занимается более 500 детей: каратэ, пара-каратэ, бокс, ММА, пауэрлифтинг, армспорт, масрестлинг, гиревой спорт, стрельба, армспорт, художественная гимнастика, танцы, гитара, вокал, ИЗО, прикладное творчество для детей с ОВЗ. По его словам, спортсмены клуба ежегодно становятся победителями всероссийских и международных турниров, а также входят в сборные Татарстана и России.

Отдельно директор подчеркнул, что многие воспитанники клуба служат в элитных войсках и прошли не одну горячую точку, в том числе СВО.

— Высокий профессионализм наставников и сохранение многолетних традиций позволяет обеспечивать не только мощную спортивную и творческую подготовку воспитанников, но и заниматься нравственно-патриотическим воспитанием подрастающего поколения и укреплением семейных ценностей. Многие воспитанники клуба с честью проходят службу в элитных войсках российской армии, достойно прошли горячие точки в Чечне и на Северном Кавказе, работают в охране раиса Татарстана. С первых дней специальной военной операции на территории Украины защищают нашу родину, — рассказал руководитель клуба.

В прошлую субботу в официальной группе «Цудзуки» во «ВКонтакте» появилось видео, где юные спортсмены проводят свою тренировку на улице:

«После ремонта занятия возобновятся на прежнем месте»

В ответ на все запросы мэрия Казани пояснила, что, по данным Комитета физической культуры и спорта, вопрос закрытия «Цудзуки» не входит в компетенцию городской администрации, поскольку организация является частной — город не имеет возможности влиять на решения частных лиц по распоряжению их собственностью.

Однако клуб является структурным подразделением объединения подростковых клубов Казани МБУ «Подросток». Неравнодушные граждане решили донести до городских властей, что Молодежный (подростковый) центр боевых искусств «Цудзуки» является районной локацией. В ответ на их новые обращения, но в уже официальной форме, мэрия ответила следующее:

— Простите, уточнили информацию только по одному ведомству, Комитету физкультуры и спорта. Этот объект в блоке молодежном, уточнили информацию в Комитете по делам детей и молодежи, сообщают, что клуб «Цудзуки» на сегодняшний день временно закрыт до устранения протечки крыши и проверки электрической проводки в целях обеспечения безопасности детей и сотрудников. Коллективу предложили временно перенести занятия в соседние молодежно-подростковые клубы. Подчеркнем, что клуб не закрывается — закрывается само здание, где проводятся занятия. После ремонта они возобновятся на прежнем месте. Кроме того, специалисты уточнили, что проследят, чтобы все работы были завершены как можно скорее, — пояснили в мэрии Казани.

Фото: скриншот видео от «Цудзуки»

«Реальное время» обратилось в «Цудзуки», чтобы уточнить, соответствует ли данная информация действительности и получали ли они какие-либо уведомления. Ответ будет опубликован по получении.

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