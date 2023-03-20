В Казани прогнозируют увеличение зарплаты на крупных предприятиях до 83 тысяч рублей
В 2023 году средняя зарплата на предприятиях Авиастроительного и Ново-Савиновского района Казани вырастет до 83 тысяч рублей. Сейчас она оценивается в 70,1 тысячи.
— Рост заработной платы на предприятиях составил 22%. По прогнозным показателям, средняя заработная плата в текущем году должна вырасти до 83 тысяч рублей, — сообщил на «деловом понедельнике» глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского Казани Фанис Нурмухаметов.
Он напомнил, что на сегодняшний день на территории его районов расположены 9 крупных предприятий. Их чистая прибыль составила 6 миллиардов рублей.
Напомним, в 2022 году средняя зарплата в столице Татарстана увеличилась на 9%, до 53,8 тысячи рублей. На средних и крупных предприятиях она достигла 63 тысяч рублей.
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