Следком возбудил уголовное дело против прокурора и судей Международного уголовного суда

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана, а еще судей МУС Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса. Об этом сообщает RT со ссылкой на ведомство.



СК усмотрел в действиях прокурора признаки ч. 2 ст. 299, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК России — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, соединенное с незаконным обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

В действиях судей, как указали в ведомстве, содержатся признаки ч. 2 ст. 301, ч. 1 ст. 30 ч. 2 ст. 360 УК России — заведомо незаконное заключение под стражу, а также приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений.

МУС в Гааге в минувшую пятницу выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на решение заявила, что решения МУС не имеют для России «никакого значения», в том числе с правовой точки зрения.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства организовать процессуальную проверку «в связи с незаконной выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордеров на арест граждан РФ».

Президент США Джо Байден считает решение досудебной палаты МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина оправданным, несмотря на то, что США не признают решения этого суда.



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Маргарита Головатенко