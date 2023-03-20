В Казани начинается проектирование нового парка аттракционов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (парк «Кырлай» в ноябре 2020 года)

В Казани начинаются изыскательные работы и проектирование парка на замену «Кырлаю», он расположится рядом с парком Победы. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил мэр города Ильсур Метшин.

— Подходим к вопросу эскизного проекта, самые лучшие практики на сегодняшний день изучаются нашими коллегами из компании СИНХ. И эта площадь парка будет в четыре раза больше, чем в бывшем «Кырлае». С точки зрения логистики, транспортной доступности для всех жителей будет очень комфортно. Ну и соседство с парком Победы — для наших детей будет патриотическое воспитание, — рассказал он.

Окончательное решение о строительстве нового парка аттракционов в Казани на замену снесенному год назад «Кырлаю» у парка Победы власти приняли в конце 2022-го. Его появление анонсировали еще августе 2022 года.

— В данном случае подобрали вариант, который, как мы уже говорили, и по масштабу вдвое больше будет, и по своей наполненности будет гораздо глубже, интереснее, то есть мы уже говорим не только о развлекательной части, учитывая, какая там интересная ландшафтная составляющая в этом парке <...> Удивительное место, в общем-то, большая часть которого будет не тронута, будет такой парк для прогулок, в котором, в общем-то, по большому счету, ничего придумывать и делать не надо, там нужно привести в порядок. Президент [Татарстана] также сказал пригласить экологов, студентов и активистов, чтобы почистить все, — рассказывала подробности руководитель пресс-службы раиса Татарстана Лилия Галимова.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Стоит отметить, что как только появились слухи, что рядом с парком Победы появится новое общественное пространство, экологии забили тревогу. Заведующая кафедрой природообустройства и водопользования КФУ, профессор, доктор биологических наук Нафиса Мингазова обратила внимание, что выбранная для парка аттракционов зона является особо охраняемой природной территорией — она в таком же статусе, как озеро Лебяжье.

— Еще в 2009 году вышел документ, что природно-ландшафтная часть парка Победы является ООПТ местного значения. Но ощущение такое, что этого статуса стараются не замечать. А тем временем статус ООПТ местного значения говорит о том, что здесь никакого строительства быть не должно, а тем более капитального. Напротив, эта территория предназначена для сохранения природного ландшафта, — разъясняла она «Реальному времени», высказывая опасения, что в процессе строительства существующий природный ландшафт будет просто-напросто уничтожен. По ее оценкам, для размещения аттракционов придется засыпать весь водно-болотный комплекс с ивняками, болотцами и озерцами.

Парк аттракционов «Кырлай», альтернативу которому хотят построить, в Казани появился в 2004 году. Его торжественно открыли с участием первого президента Татарстана, а ныне Государственного Советника республики Минтимера Шаймиева. До 2009 года парк носил название «Шурале», а затем его переименовали в «Кырлай».



Просуществовав до своего «совершеннолетия», весной 2022 года парт аттракционов уступил свое место для Соборной мечети, строительство которой до сих пор не началось, хотя первый камень заложили почти год назад, 20 мая. Приступить к работам должны были еще осенью.



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Татьяна Демина